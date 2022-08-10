***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme
10.08.2022 20:11
***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
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Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi ektedir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2 16/02/2022 17/02/2022 10519
6 10/08/2022 10/08/2022 10636
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054372
BIST
18:052.830
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 44,42
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.830
En Düşük
2.764
18:0517,8946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0043
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8094
18:0518,4727
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1950
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
18:051.032,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,98
|Açılış
|: 1.031,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MGROS
|66,10
|391.173.910
|% 9,98
|
|TMSN
|60,60
|126.195.291
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.795.061
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|248.621.822
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,09
|2.586.772
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|18.593.170
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|16.066.851
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.528.788.552
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|4.343.594
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,49
|373.093.378
|% -9,71
|
|THYAO
|60,15
|5.512.035.917
|% 2,65
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|AKBNK
|9,80
|2.205.997.956
|% 3,38
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|GARAN
|16,70
|1.919.364.348
|% 4,18
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|ZOREN
|2,62
|868.235.743
|% 1,16
|
|ODAS
|4,00
|1.300.740.344
|% -4,53
|
|ISCTR
|6,04
|1.538.392.334
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8497
|17,8792
|% -0,11
|
|Euro
|18,4210
|18,4869
|% 1,14
|
|Sterlin
|21,7893
|21,8986
|% 1,03
|
|Frank
|18,9057
|19,0196
|% 1,04
|
|Riyal
|4,7355
|4,7592
|% -0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|4,05
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.909
|6.991
|-6,00
|
|Yarım
|3.366
|3.418
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.708
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,79
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|0,09
|
|B. Petrol
|97,05
|97,05
|0,74
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GRNYO
Yüzde 8.43 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 394 adet işlem
-
17:58DESA
Yüzde 4.90 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 867 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 26 artarak (% 1.64 ) 3, 046