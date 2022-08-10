***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARININ TESCİLİ HAKKINDA,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 01.07.2022Genel Kurul Tarihi 29.07.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.07.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Wyndam Grand İstanbul Levent Esentepe Mahallesi,Büyükdere Caddesi,No:177-183 34394,Şişli,İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirketin, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı faaliyet dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,5 - 2021 yılı hesap dönemi Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimizin 2021 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,7 - 30.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilen Yönetim Kurulu Üyesi Emre Dağdelen'in yerine atanan Nami Uygar Külhaşoğlu'nun seçiminin TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması8 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,9 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 Yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi12 - 12. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi bağımsız denetim şirketi seçiminin karar bağlanması.13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,15 - Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.16 - Şirketimizin Esas Sözleşmesinde ''Şirketin Sermayesi'' başlıklı 6. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanın yükseltilmesi ve süresinin uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metni değişikliğinin genel kurulda görüşülmesi ve karar bağlanması.17 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 01.07.2022 SENKRON İLAN METNİ1.pdf - İlan MetniEK: 2 01.07.2022 SENKRON BİLGİLENDİRME DÖKUMANI1.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.'nin 29.07.2022 Cuma günü saat 14.00'da Wyndham Grand İstanbul Levent Esentepe Mahallesi,Büyükdere Caddesi,No:177-183 34394,Şişli,İSTANBUL adresinde yapılan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları aşağıdadır.Gündemin 1. maddesi uyarınca, toplantı fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bülent Çobanoğlu tarafından aynı anda açıldı. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn.BÜLENT ÇOBANOĞLU mevcudun oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Nihal Çetin Çelik 'i ve Oy Toplama Memuru Ömer Akış'ı görevlendirdi.Gündemin 2. maddesi uyarınca, Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.Gündemin 3. maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemini kapsayan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 2.003.997 adet olumlu,2023 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi. Şirketin 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı.Görüş bildiren olmadıGündemin 4. maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti IŞIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'ni temsilen katılan Sn.MEHMET HALİM ŞAHİN tarafından okundu.Gündemin 5. maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı faaliyet dönemi bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2021 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına 1.673.497 adet olumlu,332.523 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi. Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne 1.673.497 adet olumlu,332.523 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.MUHALEFET ŞERHİ:Elektronik ortamda pay sahibi Mehmet Şahin Yücer tarafından verildi.Gündemin 6.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Şirketimizin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle Sn.Bülent Çobanoğlu,Sn.Kıvanç Kaya,Sn.Semih Erk, Sn.Selahattin Kurutkan,Sn.Yusuf Murat Bıçak,Sn.Emre Dağdelen,bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sn.Osman Nezihi Alptürk, Sn.Muharrem Faik Öztunç'un 2021 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle 1.550.505 adet olumlu,332.523 adet olumsuz oya karşın ayrı ayrı ibralarına mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.MUHALEFET ŞERHİ:Elektronik ortamda pay sahibi Mehmet Şahin Yücer tarafından verildiGündemin 7. maddesi uyarınca, 30.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilen Yönetim Kurulu Üyesi Emre Dağdelen'in yerine atanan Nami Uygar Külhaşoğlu'nun seçimi TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.Gündemin 8.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oya sunuldu, karın dağıtılmamasına ilişkin teklifin kabulüne yapılan oylama sonucu 2.003.997 adet payın olumlu, 2023 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildiGündemin 9.maddesi uyarınca,Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı faaliyet döneminde verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.Gündemin 10.maddesi uyarınca, 2021 yılı hesap döneminde bağış ve yardımda bulunulmadığına ilişkin bilgi verildi. 01.01.2022 - 31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının 100.000 TL olarak tespitini içeren Yönetim Kurulu'nun önerisi oya sunuldu,1.673.497 adet payın olumlu,332.523 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi. Gündem maddesine muhalefet şerhi verildi. MUHALEFET ŞERHİ:Elektronik ortamda pay sahibi Mehmet Şahin Yücer tarafından verildi.Gündemin 11.maddesi uyarınca, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. maddesi uyarınca hazırlanan ve bilgilendirme dokümanı ekinde yer verilen (Ücretlendirme Politikası) hakkında pay sahipleri bilgilendirmek amacıyla ‘Ücretlendirme Politikası'okundu. Genel kurula bilgi verildi.Gündemin 12. maddesi uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu komitenin görüşü doğrultusunda Şirketimizin 2022 faaliyet dönemindeki finansal raporların 4 denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik AG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. firmasının bağımsız denetçi olarak seçilmesi için Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.04.2022 tarihli ve 2022/8 sayılı teklifi okundu. Oya sunuldu, AG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. nin seçimi nin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.Gündemin 13. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim kurulu başkanına net 40.0000 TL, Yönetim kurulu üyelerine net 5.500 TL Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 6000 TL/Ay yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi önerildi, oya sunuldu, yapılan oylama sonucu sözlü önergenin kabulüne 2.003.997 adet payın olumlu, 2023 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.Gündemin 14. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve mevcudun oy birliğiyle kabulüne karar verildiGündemin 15.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'inin 10. Maddesi uyarınca, Şirketimizin ilişkili tarafları ile ilgili yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri ve işleme taraf şirketler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.Gündemin 16.maddesi uyarınca, Şirketimizin Esas Sözleşmesinde ''Şirketin Sermayesi'' başlıklı 6. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanın yükseltilmesi ve süresinin uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metni değişikliği genel kurulun onayına sunulmuş, mevcudun oy birliği ile kabulüne karar verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 10.08.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2022 SENKRON TUTANAK.pdf - TutanakEK: 2 SENKRON HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 29.07.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 10.08.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 10.08.2022 tarihli 10636 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054364BIST