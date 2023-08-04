Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.08.2023 18:51
***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 04.08.2023 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.09.2023 tarihinde yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 07.07.2023
Genel Kurul Tarihi 04.08.2023
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.08.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza C Blok, No:1/C D:33 Beşiktaş İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirketin, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2022 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5 - 2022 yılı hesap dönemi Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 - 2022 yılı hesap dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı hesap dönemi içinde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararı ile ataması yapılan bağımsız denetim şirketinin seçiminin karar bağlanması.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
13 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi.
15 - Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 07.07.2023 SENKRON İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 07.07.2023 SENKRON BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır
Yapılmama Nedeni Şirketimizin 04.08.2023 tarihinde gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır. Tehir edilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı 08.09.2023 Cuma günü saat 15.00'da Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza C Blok, No:1/C D:33 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacaktır .

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 SENKRON TEHİR TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 SENKRON HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181014


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.401
Değişim :  2,48% |  179,06
Açılış :  7.257  
Önceki Kapanış :  7.222  
En Düşük
7.205 En Yüksek
7.427
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YYLGD 39,82 503.319.366 % 10,00  
NTHOL 16,83 209.089.354 % 10,00  
CMENT 81,40 2.083.107 % 10,00  
RNPOL 23,10 79.089.235 % 10,00  
ETYAT 8,91 10.393.686 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,9726 26,9876 % 0,15  
Euro 29,7749 29,8198 % 1,00  
Sterlin 34,3840 34,5564 % 0,68  
Frank 30,8582 31,0441 % 0,49  
Riyal 7,1708 7,2068 % 0,10  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.941 1.942 7,42  
Altın Gr. 1.685 1.685 8,84  
Cumhuriyet 11.409 11.419 43,00  
Tam 10.988 11.077 -27,00  
Yarım 5.498 5.564 -14,00  
Çeyrek 2.749 2.782 -7,00  
Gümüş.Ons 23,61 23,63 0,04  
Gümüş Gr. 20,51 20,53 0,10  
B. Petrol 86,56 86,56 1,42  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru