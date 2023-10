***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI HAKKINDA,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 09.08.2023Genel Kurul Tarihi 08.09.2023Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.09.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza C Blok, No:1/C D:33 Beşiktaş İstanbul.Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirketin, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - 2022 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,5 - 2022 yılı hesap dönemi Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,7 - 2022 yılı hesap dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı hesap dönemi içinde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,9 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararı ile ataması yapılan bağımsız denetim şirketinin seçiminin karar bağlanması.10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,13 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi.15 - Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.16 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 08.09.2023 SENKRON TEHİR BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 08.09.2023 SENKRON TEHİR İLAN METNİ.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.'nin ("Şirket"), 2022 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 04.08.2023 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08.09.2023 Cuma günü saat 15.00'da Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza C Blok, No:1/C D:33 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılmıştır.Toplantı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 02.10.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 SENKRON TUTANAK 2023.pdf - TutanakEK: 2 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarSenkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.'nin ("Şirket"), 2022 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 04.08.2023 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08.09.2023 Cuma günü saat 15.00'da Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza C Blok, No:1/C D:33 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılmış olup İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 02.10.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 02.10.2023 tarihli ve 10926 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198795BIST