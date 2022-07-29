***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANI HAKKINDA,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 27.500.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 23.02.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 28.02.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.07.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşmesinde ''Şirketin Sermayesi'' başlıklı 6. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanın yükseltilmesi ve süresinin uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuzun onaylanmasının ardından Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurumuz da onaylanmıştır.Şirketimizin Esas Sözleşme Tadil Metni 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmuş, esas sözleşmenin tadili mevcudun oy birliğiyle kabul edilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 SENKRON TİCARET BAKANLIĞI ONAY ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050033BIST