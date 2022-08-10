***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.08.2022 19:51
***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANININ TESCİLİ HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 27.500.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 23.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.07.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 10.08.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinde ''Şirketin Sermayesi'' başlıklı 6. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanın yükseltilmesi ve süresinin uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuzun onaylanmasının ardından Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurumuz da onaylanmıştır.Şirketimizin Esas Sözleşme Tadil Metni 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmuş, esas sözleşmenin tadili mevcudun oy birliğiyle kabul edilmiştir.
29.07.2022 tarihinde yapılan, 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda kabul edilen, Şirketimizin Esas Sözleşmesinde ''Şirketin Sermayesi'' başlıklı 6. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanın 5 yıl süreyle 75.000.000 TL'ye yükseltilmesi karar,ı 10.08.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, 10.08.2022 tarihli ve 10636 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SENKRON TİCARET BAKANLIĞI ONAY ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054366
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