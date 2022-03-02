***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
02.03.2022 16:16
***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 02.03.2022 tarih ve E-18454353-100.06-7054 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006490
BIST
18:051.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 16,18
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
18:0514,1297
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,2341
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1331
En Düşük
13,8221
18:0515,7150
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,2082
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7384
En Düşük
15,4208
18:05870,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,58
|Açılış
|: 870,55
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|70,95
|11.106.001
|% 10,00
|
|SELVA
|16,84
|11.275.169
|% 9,99
|
|SANEL
|9,93
|7.314.057
|% 9,97
|
|PRKAB
|43,50
|26.868.358
|% 9,96
|
|YUNSA
|13,70
|25.713.169
|% 9,95
|
|BASCM
|4,05
|545.715
|% -10,00
|
|POLTK
|603,00
|31.997.212
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,61
|111.097.840
|% -9,98
|
|ATSYH
|14,38
|2.267.994
|% -9,96
|
|KARYE
|15,56
|34.835.923
|% -9,95
|
|KRDMD
|12,86
|6.386.876.309
|% 4,89
|
|THYAO
|25,98
|4.953.246.441
|% 2,85
|
|EREGL
|34,48
|3.817.107.649
|% 3,92
|
|ASELS
|22,96
|1.759.770.469
|% -4,33
|
|GARAN
|11,62
|1.303.643.917
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,86
|6.386.876.309
|% 4,89
|
|YKBNK
|3,65
|1.005.277.584
|% 0,55
|
|THYAO
|25,98
|4.953.246.441
|% 2,85
|
|EREGL
|34,48
|3.817.107.649
|% 3,92
|
|GARAN
|11,62
|1.303.643.917
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1149
|14,1266
|% 1,66
|
|Euro
|15,6701
|15,7028
|% 1,26
|
|Sterlin
|18,8093
|18,9037
|% 1,92
|
|Frank
|15,2538
|15,3457
|% 1,24
|
|Riyal
|3,7506
|3,7694
|% 1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-28,92
|
|Altın Gr.
|870
|871
|1,57
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,07
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,34
|-0,04
|
|B. Petrol
|110
|110
|4,88
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MGROS
Yüzde 4.25 oranında artışla 37.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 446, 235 adet işlem
-
17:56SELVA
Yüzde 5.75 oranında artışla 16.19 lira fiyatla işlem gören hissede 532, 840 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 51 artarak (% 0.48 ) 1, 792
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, DOBUR, PRKAB, YYAPI, SANEL, ISGYO, YUNSA, MSGYO
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KARYE, POLTK, AKFGY, DIRIT