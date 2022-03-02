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***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

02.03.2022 16:16
***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

   Borsa İstanbul A.Ş.'nin 02.03.2022 tarih ve E-18454353-100.06-7054 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.   
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. 
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006490


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