***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
12.10.2023 15:32
***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 12.10.2023 tarihli E-18454353-100.06-20566 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204985
BIST
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16:488.124
En Düşük
|Değişim
|: -2,48%
|| -206,95
|Açılış
|: 8.441
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|Önceki Kapanış
|: 8.331
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8.121
En Yüksek
8.471
16:4827,7518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0906
|Açılış
|: 27,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
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27,7575
En Düşük
27,6408
16:4829,3614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0587
|Açılış
|: 29,3500
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|Önceki Kapanış
|: 29,5500
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29,6055
En Düşük
29,3051
16:481.671,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,52
|Açılış
|: 1.671,84
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|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
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1.681,97
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler16:44
|POLTK
|9.997,30
|102.206.253
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.098,90
|208.413.605
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|13.606.335
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|5.735.400
|% 10,00
|
|ISKUR
|5.082.000,00
|5.082.000
|% 10,00
|
|IHAAS
|18,09
|462.452.112
|% -10,00
|
|TMPOL
|72,00
|29.222.112
|% -10,00
|
|EMNIS
|85,05
|641.057
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|31.115.612
|% -10,00
|
|QNBFB
|330,30
|5.912.994
|% -9,98
|
|THYAO
|223,30
|6.215.655.158
|% -2,96
|
|ASELS
|42,94
|5.860.731.873
|% 2,29
|
|TUPRS
|145,00
|4.759.493.266
|% 0,42
|
|EREGL
|43,20
|4.434.440.389
|% -2,09
|
|YKBNK
|19,22
|4.395.794.543
|% -0,41
|
|EKGYO
|7,89
|2.848.375.479
|% -3,55
|
|KATMR
|2,97
|948.765.797
|% -2,62
|
|ODAS
|13,30
|4.212.469.160
|% -1,48
|
|ZOREN
|6,18
|1.823.808.802
|% 0,32
|
|YKBNK
|19,22
|4.395.794.543
|% -0,41
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7464
|27,7581
|% 0,35
|
|Euro
|29,3349
|29,3489
|% -0,24
|
|Sterlin
|33,8657
|34,0355
|% -0,34
|
|Frank
|30,5630
|30,7471
|% -0,02
|
|Riyal
|7,3744
|7,4114
|% 0,22
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|0,09
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.675
|6,90
|
|Cumhuriyet
|11.608
|11.784
|18,00
|
|Tam
|11.372
|11.452
|1,00
|
|Yarım
|5.704
|5.748
|1,00
|
|Çeyrek
|2.843
|2.874
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,74
|19,77
|0,15
|
|B. Petrol
|87,45
|87,45
|1,63
|