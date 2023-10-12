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***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

12.10.2023 15:32
***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Borsa İstanbul A.Ş.'nin   12.10.2023 tarihli  E-18454353-100.06-20566 sayılı yazısı  ile Şirketimiz payları  üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.  
  Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve  miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.   
 Kamuoyuna duyurulur.          
 Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204985


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Yarım 5.704 5.748 1,00  
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Gümüş Gr. 19,74 19,77 0,15  
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