***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş. ile Kabadayı İnşaat Turizm Gıda Nakliye Tic Ltd Şti. arasında imzalanan iş sözleşmesine istinaden 4.425.000,00 TL bedel şiketimiz tarafından tahsil edilmiştir.Şirketimiz Senkron Siber Güvenlik Yazılım Ve Bilişim Çözümleri A.Ş. ile Ksk Grup Taahhüt İnş.Tur.San.ve Tic.A.Ş.arasında imzalanan iş sözleşmesine istinaden iki ayrı iş bedeli olarak (17.164.702,09 TL ve 4.392.283,64 TL) toplamda 21.556.985,73 TL bedel şirketimiz tarafından tahsil edilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019341BIST