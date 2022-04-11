***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.04.2022 19:51
***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş. ile Kabadayı İnşaat Turizm Gıda Nakliye Tic Ltd Şti. arasında imzalanan iş sözleşmesine istinaden 4.425.000,00 TL bedel şiketimiz tarafından tahsil edilmiştir.
Şirketimiz Senkron Siber Güvenlik Yazılım Ve Bilişim Çözümleri A.Ş. ile Ksk Grup Taahhüt İnş.Tur.San.ve Tic.A.Ş.arasında imzalanan iş sözleşmesine istinaden iki ayrı iş bedeli olarak (17.164.702,09 TL ve 4.392.283,64 TL) toplamda 21.556.985,73 TL bedel şirketimiz tarafından tahsil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019341
BIST
18:052.449
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 55,72
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.450
En Düşük
2.401
18:0514,6913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0521
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,6341
18:0515,9750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0650
|Açılış
|: 15,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1000
En Düşük
15,9550
18:05919,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,01
|Açılış
|: 919,61
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
930,31
En Düşük
919,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRGYO
|6,93
|192.547.263
|% 10,00
|
|ISFIN
|4,62
|439.573.883
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.161.588,90
|1.161.589
|% 10,00
|
|KONKA
|18,07
|218.404.411
|% 9,98
|
|EPLAS
|21,38
|35.637.441
|% 9,98
|
|MARTI
|1,85
|107.737.768
|% -8,87
|
|FORMT
|1,49
|106.601.846
|% -5,10
|
|AKFGY
|3,00
|65.641.151
|% -5,06
|
|CEOEM
|11,34
|29.505.322
|% -4,71
|
|GZNMI
|39,50
|34.040.248
|% -4,50
|
|GARAN
|13,88
|6.348.202.938
|% 4,36
|
|THYAO
|36,16
|6.016.803.156
|% 2,38
|
|KRDMD
|16,19
|3.782.376.656
|% 2,73
|
|YKBNK
|5,02
|3.095.668.653
|% 7,49
|
|ASELS
|27,98
|2.980.269.079
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,76
|1.818.722.650
|% 5,34
|
|YKBNK
|5,02
|3.095.668.653
|% 7,49
|
|TSKB
|1,74
|876.157.196
|% 9,43
|
|GARAN
|13,88
|6.348.202.938
|% 4,36
|
|SKBNK
|1,17
|448.817.425
|% 6,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6879
|14,6913
|% -0,35
|
|Euro
|15,9650
|15,9750
|% -0,41
|
|Sterlin
|19,0797
|19,1753
|% -0,42
|
|Frank
|15,7145
|15,8092
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9044
|3,9240
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|-6,24
|
|Altın Gr.
|919
|920
|-3,87
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,84
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|0,01
|
|B. Petrol
|98,17
|98,17
|-4,61
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 31 artarak (% 2.30 ) 2, 724
-
17:59AVGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 711, 384 adet işlem
-
17:58EUHOL
Yüzde 5.96 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 643, 806 adet işlem
-
17:57TMSN
Yüzde 6.40 oranında artışla 20.94 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 164, 877 adet işlem
-
17:55DAPGM
Yüzde 8.11 oranında artışla 24.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 043, 360 adet işlem