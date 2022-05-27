***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile ROKETSAN, ROKET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. arasında yerleşkelerinde yapılması planlanan Elektronik Güvenlik, Fiziki Güvenlik ve Siber Güvenlik Sistemleriyle ilgili yeni ve tadilat projeleri kapsamında gizlilik anlaşması imzalanmıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033093BIST