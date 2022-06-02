***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile ROKETSAN, ROKETSANAYİ VE TİCARET A.Ş.arasında Lalahan Yerleşkesi AAGS Araç Altı Görüntüleme Sistemi ve Nizamiye Kontrol Noktası Yapımı ve Elektronik Güvenlik Sistemlerinin devreye alımı kapsamında toplam 415.000 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. Saygılarımızla ,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034380BIST