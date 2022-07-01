***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 01.07.2022 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda,Yönetim kurulu üyeliğinden 30.06.2022 tarihinde istifa etmiş olan Sn.Emre Dağdelen'in yerine şirket ortağı olmayan T:C: uyruklu, (T.C.Kimlik Numarası XXXXXXXXXXXXX) Sn.Nami Uygar Külhaşoğlu'nun yapılacak olan ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040895BIST