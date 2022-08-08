***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.08.2022 20:30
***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türkiye Garanti Bankası A.Ş.ile yapmış olduğu borç yapılandırma anlaşması sonucunda,şirketimize ait yapılandırılmış borçlarımızın taksit ödemelerinin tamamı 08.08.2022 tarihinde ödenmiştir.Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'ne herhangi bir borç yükümlülüğümüz kalmamıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053224
BIST
18:052.795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 44,57
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
18:0517,9591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0469
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
18,0009
En Düşük
17,8708
18:0518,3402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0989
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3828
En Düşük
18,1988
18:051.031,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 8,81
|Açılış
|: 1.031,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.035,61
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|28.677,00
|1.609.971
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|59.329.967
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|42.292.500
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|194.334.086
|% 9,98
|
|DURDO
|35,48
|39.169.893
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|17.072.986
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|31.489.030
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|216.354.330
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|257.087.495
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.889.656
|% -9,64
|
|THYAO
|58,75
|5.132.869.918
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|EREGL
|28,70
|2.218.092.858
|% 4,06
|
|SISE
|23,90
|2.074.826.249
|% 2,14
|
|SASA
|52,00
|1.959.481.601
|% 4,42
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|SKBNK
|2,29
|963.557.474
|% 3,62
|
|TSKB
|3,24
|1.308.698.445
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,20
|1.509.787.149
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,20
|839.217.163
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9493
|17,9638
|% 0,29
|
|Euro
|18,3171
|18,3392
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,6289
|21,7373
|% 0,33
|
|Frank
|18,7278
|18,8407
|% 0,97
|
|Riyal
|4,7627
|4,7866
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|12,25
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|9,11
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.913
|6.979
|-11,00
|
|Yarım
|3.368
|3.412
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.705
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,65
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|0,45
|
|B. Petrol
|95,93
|95,93
|1,01
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, EKGYO, HEKTS
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17:59XU050
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZGYO, ORMA, DMSAS, NETAS, DURDO, GSRAY, KONKA, YBTAS, GARFA, IHAAS
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17:59
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