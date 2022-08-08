***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Türkiye Garanti Bankası A.Ş.ile yapmış olduğu borç yapılandırma anlaşması sonucunda,şirketimize ait yapılandırılmış borçlarımızın taksit ödemelerinin tamamı 08.08.2022 tarihinde ödenmiştir.Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'ne herhangi bir borç yükümlülüğümüz kalmamıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053224BIST