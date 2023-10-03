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***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.10.2023 23:05
***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Yönetim kurulu'nun 15.09.2023 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda,Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ÇOBANOĞLU've Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Levent ÇOBANOĞLU'nun şirketi müştereken temsile yetkili olmasına, şirketi temsil ve ilzam etmelerine,ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 02.10.2023 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
Saygılarımızla.
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199239


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Çeyrek 2.690 2.748 2,00  
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