***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.04.2022 12:32
***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@senkronguvenlik.com.tr
yatirimciiliskileri@senkronguvenlik.com.tr
senkroniletisim@hs03.kep.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016889
BIST
12:562.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 22,74
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.342
En Düşük
2.329
12:5614,7538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0479
|Açılış
|: 14,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7551
En Düşük
14,7005
12:5616,0952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0618
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
12:56914,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,89
|Açılış
|: 914,74
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
914,75
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler12:54
|NATEN
|57,75
|55.836.808
|% 10,00
|
|ESEN
|34,58
|180.040.096
|% 9,99
|
|CASA
|121,20
|304.091
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|106.449.219
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.445.458
|% 9,94
|
|GZNMI
|38,86
|16.428.463
|% -6,94
|
|BASCM
|3,15
|78.753
|% -4,26
|
|KAPLM
|58,50
|2.808.704
|% -2,50
|
|ALMAD
|1,65
|165.000
|% -2,37
|
|TUCLK
|13,74
|14.477.866
|% -2,35
|
|KRDMD
|15,73
|1.075.492.622
|% 1,68
|
|ASELS
|26,10
|982.932.730
|% 2,19
|
|THYAO
|34,72
|931.287.518
|% 0,29
|
|GARAN
|12,52
|741.619.012
|% 0,89
|
|AKBNK
|7,91
|719.880.964
|% 2,86
|
|ODAS
|2,08
|468.884.012
|% 0,48
|
|YKBNK
|4,26
|704.168.894
|% 2,16
|
|AKBNK
|7,91
|719.880.964
|% 2,86
|
|HALKB
|5,13
|382.404.819
|% 3,64
|
|VAKBN
|3,78
|278.127.075
|% 1,89
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7493
|14,7543
|% 0,33
|
|Euro
|16,0818
|16,0969
|% 0,40
|
|Sterlin
|19,2428
|19,3393
|% 0,39
|
|Frank
|15,7414
|15,8363
|% 0,27
|
|Riyal
|3,9210
|3,9407
|% 0,28
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|2,43
|
|Altın Gr.
|914
|914
|3,28
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.153
|-5,00
|
|Tam
|6.034
|6.185
|-4,23
|
|Yarım
|2.917
|2.992
|-2,05
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-1,02
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,43
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,58
|0,00
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,79
|