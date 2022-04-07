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***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.04.2022 12:32
***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@senkronguvenlik.com.tr
yatirimciiliskileri@senkronguvenlik.com.tr
senkroniletisim@hs03.kep.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016889


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:562.339
Değişim :  0,98% |  22,74
Açılış :  2.329  
Önceki Kapanış :  2.316  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NATEN 57,75 55.836.808 % 10,00  
ESEN 34,58 180.040.096 % 9,99  
CASA 121,20 304.091 % 9,98  
KONKA 16,59 106.449.219 % 9,94  
PAGYO 12,39 1.445.458 % 9,94  
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12:54 Alış Satış %  
Dolar 14,7493 14,7543 % 0,33  
Euro 16,0818 16,0969 % 0,40  
Sterlin 19,2428 19,3393 % 0,39  
Frank 15,7414 15,8363 % 0,27  
Riyal 3,9210 3,9407 % 0,28  
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12:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.927 1.928 2,43  
Altın Gr. 914 914 3,28  
Cumhuriyet 6.061 6.153 -5,00  
Tam 6.034 6.185 -4,23  
Yarım 2.917 2.992 -2,05  
Çeyrek 1.463 1.496 -1,02  
Gümüş.Ons 24,41 24,43 -0,03  
Gümüş Gr. 11,57 11,58 0,00  
B. Petrol 102 102 0,79  
Seans Raporu 12:54
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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