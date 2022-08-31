***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.08.2022 17:19
***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BÜLENT ÇOBANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektronik Mühendisi 08.06.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür Senkron Bina Teknolojileri A.Ş - Yönetim Kurulu Başkanı Evet 10.82 A Grubu - 9,68 / B Grubu - 1,14 Bağımsız Üye Değil
KIVANÇ KAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekonomist 18.06.2021 İcrada Görevli Evet Hayır
SEMİH ERK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 08.06.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı A.Veli Menger Holding-YK Danışmanı Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
SELAHATTİN KURUTKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 16.11.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
YUSUF MURAT BIÇAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.11.2020 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
OSMAN NEZİHİ ALPTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 21.12.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı- Riskin Erken Sap. Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
MUHARREM FAİK ÖZTUNÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.12.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değerlendirildi Riskin Erken Sap. Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
NAMİ UYGAR KÜLHAŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 30.06.2022 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059112
BIST
18:053.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 6,25
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.199
En Düşük
3.160
18:0518,2039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0026
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2316
En Düşük
18,1408
18:0518,3319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1214
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,3446
En Düşük
18,1387
18:051.006,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,54
|Açılış
|: 1.006,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
998,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|143,00
|14.878.007
|% 10,00
|
|EGGUB
|279,40
|92.491.244
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,75
|1.232.288
|% 10,00
|
|HEDEF
|10,34
|41.484.847
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|55.395.181
|% 9,99
|
|ESCAR
|43,20
|4.281.077
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|3.249.503
|% -9,98
|
|MMCAS
|4,10
|1.250.046
|% -9,89
|
|PAMEL
|125,00
|22.817.974
|% -9,42
|
|FLAP
|6,99
|141.163.405
|% -7,54
|
|THYAO
|73,10
|7.656.674.543
|% 3,76
|
|PETKM
|14,42
|7.179.612.468
|% 7,21
|
|GARAN
|23,00
|4.895.985.465
|% -5,04
|
|YKBNK
|7,04
|4.361.269.382
|% 2,62
|
|AKBNK
|11,72
|3.627.063.079
|% -1,43
|
|EKGYO
|4,01
|2.856.025.164
|% -0,50
|
|YKBNK
|7,04
|4.361.269.382
|% 2,62
|
|PETKM
|14,42
|7.179.612.468
|% 7,21
|
|ISCTR
|7,92
|3.291.522.792
|% -0,50
|
|HALKB
|8,62
|3.325.215.502
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1827
|18,2082
|% 0,04
|
|Euro
|18,3280
|18,3395
|% 0,71
|
|Sterlin
|21,1123
|21,2182
|% 0,03
|
|Frank
|18,5935
|18,7055
|% 0,14
|
|Riyal
|4,8252
|4,8494
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|-3,15
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.741
|6.813
|-19,00
|
|Yarım
|3.285
|3.331
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.665
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,16
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,60
|-0,18
|
|B. Petrol
|96,19
|96,19
|-1,65
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NTGAZ
Yüzde 5.91 oranında artışla 21.88 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 215, 092 adet işlem
-
17:58ICBCT
Yüzde 7.34 oranında artışla 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 519, 615 adet işlem
-
17:57KFEIN
Yüzde 4.64 oranında artışla 22.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 486, 912 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 9 artarak (% 0.46 ) 3, 477
-
17:55GENTS
Yüzde 4.08 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 086, 442 adet işlem