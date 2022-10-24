***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.10.2022 21:11
***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BÜLENT ÇOBANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektronik Mühendisi 08.06.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür Senkron Bina Teknolojileri A.Ş - Yönetim Kurulu Başkanı Evet 10.82 A Grubu - 9,68 / B Grubu - 1,14 Bağımsız Üye Değil
KIVANÇ KAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekonomist 18.06.2021 İcrada Görevli Evet Hayır
SEMİH ERK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 08.06.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı A.Veli Menger Holding-YK Danışmanı Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
SELAHATTİN KURUTKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 16.11.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
YUSUF MURAT BIÇAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.11.2020 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
OSMAN NEZİHİ ALPTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 21.12.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı- Riskin Erken Sap. Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
MUHARREM FAİK ÖZTUNÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.12.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değerlendirildi Riskin Erken Sap. Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073749
BIST
18:053.978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 42,88
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.009
En Düşük
3.940
18:0518,6117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0288
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6273
En Düşük
18,5316
18:0518,4350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1033
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4437
En Düşük
18,2850
18:05987,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,39
|Açılış
|: 987,72
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
988,48
En Düşük
983,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|30,14
|1.766.053
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,40
|105.256.257
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|96.196.925
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|371.130.478
|% 10,00
|
|KIMMR
|8,80
|7.866.378
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|902.707.768
|% -10,00
|
|PENTA
|70,85
|252.628.640
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|3.530.492
|% -9,98
|
|GESAN
|158,00
|1.415.686.342
|% -9,97
|
|ATSYH
|108,70
|5.326.588
|% -9,94
|
|THYAO
|99,50
|7.707.818.628
|% 1,58
|
|EREGL
|30,48
|3.744.020.179
|% 3,18
|
|SISE
|32,46
|3.123.573.265
|% 1,44
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.721.750
|% 2,11
|
|SASA
|100,00
|2.755.926.479
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,63
|2.168.385.497
|% -0,22
|
|YKBNK
|9,37
|2.361.598.414
|% -1,16
|
|TSKB
|2,90
|656.824.889
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.721.750
|% 2,11
|
|ODAS
|7,63
|1.580.750.697
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6101
|18,6117
|% 0,15
|
|Euro
|18,3635
|18,4350
|% 0,56
|
|Sterlin
|20,9667
|21,0718
|% 0,24
|
|Frank
|18,5297
|18,6413
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9349
|4,9596
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|2,64
|
|Altın Gr.
|987
|987
|1,00
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.646
|6.774
|5,00
|
|Yarım
|3.238
|3.307
|2,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.655
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,34
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,03
|
|B. Petrol
|91,46
|91,46
|-0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YESIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 136, 185 adet işlem
-
17:57PNLSN
Yüzde 9.37 oranında artışla 21.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 862, 217 adet işlem
-
17:56MRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 901, 603 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, KOZAL, GARAN
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 74 artarak (% 1.46 ) 3, 528