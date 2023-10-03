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***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.10.2023 23:05
***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BÜLENT ÇOBANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektronik Mühendisi 08.06.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür Evet 10.82 A Grubu - 9,68 / B Grubu - 1,14 Bağımsız Üye Değil
LEVENT ÇOBANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Akademisyen 08.09.2023 İcrada Görevli - - Hayır Bağımsız Üye Değil
SEMİH ERK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 08.06.2017 İcrada Görevli Değil - - Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelikleri
SELAHATTİN KURUTKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 08.09.2023 İcrada Görevli Değil YOKTUR Hayır Bağımsız Üye Değil
MUHSİN DANIŞMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 14.03.2023 İcrada Görevli Değil YOKTUR DANIŞMAN, YÖNETİCİ Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167617 Değerlendirilmedi Hayır Denetim komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı.
KEREM KÜTÜKOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 07.07.2023 İcrada Görevli Değil YOKTUR FİNANS SEKTÖRÜ PROFESYONELİ ,YÖNETİCİ Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167617 Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199240


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Yarım 5.397 5.497 5,00  
Çeyrek 2.690 2.748 2,00  
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