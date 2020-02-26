***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.02.2020 16:33
***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNPAM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821738
BIST
17:29114.974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 609,35
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.353
En Düşük
113.147
17:296,1586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0148
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1639
En Düşük
6,1376
17:296,6882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
17:29323,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,72
|Açılış
|: 323,74
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.459.568
|% 20,00
|
|BRSAN
|13,05
|115.018.593
|% 19,51
|
|OYAYO
|2,94
|15.003.366
|% 14,84
|
|BALAT
|2,48
|631.485
|% 9,73
|
|MERIT
|21,00
|38.734
|% 8,47
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|SNPAM
|6,45
|10.828.448
|% -9,66
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|FENER
|13,35
|84.320.906
|% -5,45
|
|THYAO
|13,23
|2.257.468.991
|% -1,85
|
|ASELS
|28,88
|2.231.019.733
|% -0,89
|
|GARAN
|10,63
|581.794.174
|% -0,28
|
|KRDMD
|2,90
|502.498.172
|% 2,84
|
|ODAS
|2,19
|436.851.401
|% 0,46
|
|ODAS
|2,19
|436.851.401
|% 0,46
|
|KRDMD
|2,90
|502.498.172
|% 2,84
|
|THYAO
|13,23
|2.257.468.991
|% -1,85
|
|IHLGM
|1,33
|216.490.541
|% 1,53
|
|KARSN
|1,94
|244.149.957
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9410
|7,9808
|% -0,26
|
|Frank
|6,2867
|6,3246
|% 0,29
|
|Riyal
|1,6369
|1,6452
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|3,81
|
|Altın Gr.
|324
|324
|1,14
|
|Cumhuriyet
|2.147
|2.179
|-15,00
|
|Tam
|2.140
|2.193
|-3,96
|
|Yarım
|1.034
|1.061
|-1,91
|
|Çeyrek
|519
|530
|-0,96
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,55
|3,56
|0,01
|
|B. Petrol
|53,69
|53,69
|-0,57
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 995, 96 artarak (% 0.73 ) 137, 252
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17:39XU100
Endeks 115, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 13, 245.00 milyon TL de