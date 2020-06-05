***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.06.2020 10:24
***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SNPAM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNPAM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849365
BIST
11:16109.881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 343,70
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.867
11:166,7682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0154
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7692
En Düşük
6,7351
11:167,6806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0227
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
11:16371,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,31
|Açılış
|: 371,83
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|178.390
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|43.730.468
|% 9,98
|
|AYCES
|31,40
|1.290.792
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,08
|18.049.514
|% 9,93
|
|CRDFA
|3,88
|992.301
|% 9,92
|
|YONGA
|24,38
|19.943
|% -9,97
|
|GSDDE
|4,19
|1.552.695
|% -9,89
|
|EKIZ
|5,76
|261.377
|% -9,86
|
|TSPOR
|4,49
|10.071.995
|% -9,84
|
|EMNIS
|3,71
|53.339
|% -7,94
|
|THYAO
|12,72
|370.196.023
|% 1,03
|
|GARAN
|8,18
|245.379.021
|% 0,49
|
|TUPRS
|88,70
|198.693.538
|% 2,48
|
|PETKM
|3,81
|155.400.185
|% -1,30
|
|ASELS
|31,86
|137.563.095
|% 0,57
|
|CEMAS
|1,24
|57.153.367
|% 0,81
|
|MNDRS
|2,77
|115.148.491
|% 8,63
|
|PETKM
|3,81
|155.400.185
|% -1,30
|
|IHLGM
|1,33
|49.618.531
|% -1,48
|
|EKGYO
|1,65
|58.518.440
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5484
|8,5913
|% 0,81
|
|Frank
|7,0458
|7,0883
|% 0,11
|
|Riyal
|1,7969
|1,8059
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-4,43
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|2.484
|2.522
|9,00
|
|Tam
|2.483
|2.515
|-3,50
|
|Yarım
|1.212
|1.228
|-1,70
|
|Çeyrek
|606
|614
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,74
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|0,01
|
|B. Petrol
|40,84
|40,84
|0,86
|