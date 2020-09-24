***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2020 10:32
***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SNPAM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNPAM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876412
BIST
11:491.100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,72
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.104
En Düşük
1.097
11:497,7113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0104
|Açılış
|: 7,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,6795
11:498,9968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0207
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,9504
11:49459,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,18
|Açılış
|: 459,45
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
456,99
BIST En Aktif Hisseler11:49
|CRFSA
|23,98
|20.464.594
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.673.241
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|1.866.445
|% 10,00
|
|AYCES
|113,40
|1.518.674
|% 9,99
|
|PKENT
|979,00
|93.005
|% 9,99
|
|UTPYA
|10,80
|10.055.317
|% -10,00
|
|SONME
|16,74
|12.014.345
|% -10,00
|
|UFUK
|12,06
|257.409
|% -10,00
|
|SODSN
|18,20
|191.682
|% -9,99
|
|YONGA
|43,36
|1.871.461
|% -9,97
|
|SISE
|6,80
|545.016.993
|% 0,15
|
|KRDMD
|3,27
|520.573.477
|% -0,61
|
|ADESE
|2,39
|300.256.012
|% 3,46
|
|DOHOL
|2,36
|213.110.750
|% 2,16
|
|SKBNK
|1,57
|179.928.683
|% 1,95
|
|KRDMD
|3,27
|520.573.477
|% -0,61
|
|ADESE
|2,39
|300.256.012
|% 3,46
|
|SKBNK
|1,57
|179.928.683
|% 1,95
|
|DOHOL
|2,36
|213.110.750
|% 2,16
|
|SISE
|6,80
|545.016.993
|% 0,15
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7062
|7,7113
|% 0,14
|
|Euro
|8,9898
|8,9968
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,7929
|9,8420
|% 0,18
|
|Frank
|8,2977
|8,3477
|% -0,10
|
|Riyal
|2,0482
|2,0584
|% 0,01
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-10,20
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|-49,00
|
|Tam
|3.069
|3.146
|-46,31
|
|Yarım
|1.484
|1.522
|-22,40
|
|Çeyrek
|744
|761
|-11,20
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,13
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|5,49
|5,50
|-0,14
|
|B. Petrol
|41,37
|41,37
|-0,40
|
Seans Raporu
11:49
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