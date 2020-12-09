***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.12.2020 10:00
***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SNPAM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNPAM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892234
BIST
11:161.349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 8,96
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.353
En Düşük
1.342
11:167,8242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0051
|Açılış
|: 7,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8418
En Düşük
7,8069
11:169,4923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0230
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
11:16467,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,31
|Açılış
|: 467,87
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,33
BIST En Aktif Hisseler11:16
|AKFGY
|4,73
|14.660.131
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|16.356.511
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.000.616
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|272.915.159
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,12
|54.323
|% 9,80
|
|SNKRN
|7,02
|79.937
|% -9,88
|
|KERVN
|1,05
|582.765
|% -9,48
|
|IZMDC
|17,74
|14.172.587
|% -6,14
|
|KSTUR
|150,50
|26.639
|% -5,94
|
|PKART
|12,51
|3.814.511
|% -4,94
|
|EREGL
|13,45
|843.435.344
|% 0,00
|
|PETKM
|4,89
|795.188.229
|% 0,00
|
|SISE
|7,17
|701.808.954
|% 0,56
|
|KRDMD
|5,24
|489.188.324
|% 0,19
|
|GARAN
|9,06
|354.106.364
|% 1,34
|
|PETKM
|4,89
|795.188.229
|% 0,00
|
|SISE
|7,17
|701.808.954
|% 0,56
|
|KRDMD
|5,24
|489.188.324
|% 0,19
|
|ODAS
|3,61
|324.413.807
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,06
|174.150.692
|% 0,49
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8192
|7,8242
|% 0,07
|
|Euro
|9,4857
|9,4923
|% 0,24
|
|Sterlin
|10,4532
|10,5056
|% 0,42
|
|Frank
|8,7793
|8,8322
|% 0,25
|
|Riyal
|2,0793
|2,0897
|% 0,07
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|-10,30
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|3.118
|3.165
|49,00
|
|Tam
|3.102
|3.181
|46,00
|
|Yarım
|1.499
|1.539
|22,25
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,13
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,32
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|49,19
|49,19
|0,35
|