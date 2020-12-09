***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.12.2020 10:19
***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNPAM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892244
BIST
11:531.347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,97
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.353
En Düşük
1.342
11:537,8292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0101
|Açılış
|: 7,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8418
En Düşük
7,8069
11:539,4993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0300
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
11:53468,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,39
|Açılış
|: 468,79
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,33
BIST En Aktif Hisseler11:51
|AKFGY
|4,73
|18.288.694
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|16.617.729
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.114.222
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|273.156.659
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,12
|54.323
|% 9,80
|
|SNKRN
|7,02
|79.937
|% -9,88
|
|KERVN
|1,05
|582.765
|% -9,48
|
|BSOKE
|2,56
|213.703.644
|% -7,91
|
|IZMDC
|17,76
|17.276.842
|% -6,03
|
|KSTUR
|150,50
|26.639
|% -5,94
|
|EREGL
|13,56
|963.754.779
|% 0,82
|
|PETKM
|4,88
|871.331.570
|% -0,20
|
|SISE
|7,14
|839.940.849
|% 0,14
|
|SELEC
|18,95
|632.387.980
|% 4,35
|
|KRDMD
|5,20
|598.441.610
|% -0,57
|
|PETKM
|4,88
|871.331.570
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,07
|277.177.569
|% 0,98
|
|SISE
|7,14
|839.940.849
|% 0,14
|
|KRDMD
|5,20
|598.441.610
|% -0,57
|
|ODAS
|3,62
|397.436.703
|% 1,97
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8255
|7,8278
|% 0,11
|
|Euro
|9,4947
|9,5007
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,4672
|10,5197
|% 0,55
|
|Frank
|8,7802
|8,8331
|% 0,26
|
|Riyal
|2,0797
|2,0902
|% 0,10
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-6,99
|
|Altın Gr.
|468
|469
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.148
|-17,00
|
|Tam
|3.087
|3.165
|-15,85
|
|Yarım
|1.492
|1.531
|-7,67
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,83
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,06
|
|B. Petrol
|49,37
|49,37
|0,53
|
Seans Raporu
11:51
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