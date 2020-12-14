***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2020 11:39
***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNPAM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892982
BIST
12:571.388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 17,08
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.390
En Düşük
1.378
12:577,8783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0362
|Açılış
|: 7,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8410
12:579,5798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0764
|Açılış
|: 9,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
12:57463,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,14
|Açılış
|: 463,95
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler12:56
|VERTU
|10,67
|27.391.345
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|282.198
|% 9,99
|
|SELGD
|4,96
|1.212.422
|% 9,98
|
|MZHLD
|22,92
|268.256
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,92
|973.674
|% 9,97
|
|BASCM
|10,71
|40.466
|% -10,00
|
|BERA
|19,66
|90.973.445
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|2.212.181
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|2.248.197
|% -9,98
|
|DARDL
|26,18
|1.252.048
|% -9,72
|
|SISE
|7,35
|1.310.183.336
|% 1,66
|
|THYAO
|12,66
|1.242.255.107
|% 2,01
|
|KRVGD
|16,92
|1.188.649.901
|% 6,35
|
|GARAN
|9,72
|986.593.681
|% 1,99
|
|KRDMD
|5,36
|897.117.463
|% 0,56
|
|SISE
|7,35
|1.310.183.336
|% 1,66
|
|PETKM
|4,89
|840.259.373
|% 2,09
|
|YKBNK
|3,09
|517.695.617
|% 3,00
|
|KRDMD
|5,36
|897.117.463
|% 0,56
|
|DOHOL
|3,14
|460.034.425
|% 2,61
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8741
|7,8781
|% 0,46
|
|Euro
|9,5762
|9,5809
|% 0,82
|
|Sterlin
|10,5425
|10,5954
|% 1,95
|
|Frank
|8,8703
|8,9238
|% 0,99
|
|Riyal
|2,0966
|2,1071
|% 0,58
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-12,48
|
|Altın Gr.
|464
|464
|0,03
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|-2,00
|
|Tam
|3.063
|3.141
|-9,84
|
|Yarım
|1.481
|1.519
|-4,76
|
|Çeyrek
|743
|760
|-2,38
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,00
|
|B. Petrol
|50,42
|50,42
|0,44
|