***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2020 10:00
***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNPAM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893990
BIST
12:451.395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -13,61
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.383
12:457,6483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0197
|Açılış
|: 7,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
12:459,3179
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0347
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4270
En Düşük
9,3086
12:45466,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,28
|Açılış
|: 466,82
|
|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
459,88
BIST En Aktif Hisseler12:45
|YAPRK
|48,62
|240.426
|% 10,00
|
|MARKA
|6,84
|10.729.320
|% 9,97
|
|SNKRN
|12,28
|284.847
|% 9,94
|
|SMART
|9,09
|34.745.876
|% 9,92
|
|ATSYH
|5,11
|64.274
|% 9,89
|
|RAYSG
|18,02
|11.257.238
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|349.824
|% -9,99
|
|MZHLD
|21,70
|36.738
|% -9,96
|
|CASA
|124,00
|46.500
|% -9,95
|
|PKENT
|800,90
|76.886
|% -8,99
|
|ASELS
|18,26
|1.149.167.471
|% 2,35
|
|TSKB
|1,92
|1.091.245.931
|% 4,35
|
|THYAO
|12,32
|980.671.098
|% -4,94
|
|GARAN
|9,73
|616.076.202
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,17
|578.314.244
|% -1,81
|
|TSKB
|1,92
|1.091.245.931
|% 4,35
|
|EKGYO
|2,17
|578.314.244
|% -1,81
|
|ODAS
|4,03
|351.467.509
|% 1,77
|
|SKBNK
|1,43
|116.362.684
|% -0,69
|
|THYAO
|12,32
|980.671.098
|% -4,94
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6414
|7,6483
|% 0,26
|
|Euro
|9,3061
|9,3179
|% -0,37
|
|Sterlin
|10,1009
|10,1516
|% -1,59
|
|Frank
|8,5916
|8,6433
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0348
|2,0450
|% 0,37
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|10,13
|
|Altın Gr.
|467
|467
|5,77
|
|Cumhuriyet
|3.103
|3.150
|27,00
|
|Tam
|3.079
|3.158
|15,10
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|7,30
|
|Çeyrek
|746
|764
|3,65
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,47
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,26
|
|B. Petrol
|50,08
|50,08
|-2,18
|