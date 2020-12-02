***SNPAM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.12.2020 15:12
***SNPAM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SNPAM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Celal Sönmez tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890954
BIST
17:021.325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,36
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.339
En Düşük
1.318
17:027,8325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8531
En Düşük
7,7709
17:029,4568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,4802
En Düşük
9,4041
17:02457,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,09
|Açılış
|: 457,93
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
461,23
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler17:02
|NIBAS
|77,75
|8.962.216
|% 9,97
|
|TKNSA
|14,67
|486.643.132
|% 9,97
|
|CASA
|95,45
|823.065
|% 9,97
|
|AYES
|12,46
|829.034
|% 9,97
|
|NUHCM
|48,56
|102.370.117
|% 9,96
|
|RODRG
|15,23
|7.970.225
|% -9,99
|
|PAMEL
|23,10
|1.484.497
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,49
|675.192
|% -9,95
|
|SERVE
|14,58
|228.216
|% -8,88
|
|IZMDC
|19,21
|17.388.715
|% -5,56
|
|THYAO
|12,38
|3.937.019.129
|% -0,96
|
|GARAN
|9,25
|2.257.716.261
|% 0,22
|
|PGSUS
|64,25
|1.420.919.283
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,97
|1.266.384.814
|% 0,61
|
|EKGYO
|2,19
|1.241.142.773
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,19
|1.241.142.773
|% 0,00
|
|THYAO
|12,38
|3.937.019.129
|% -0,96
|
|YKBNK
|2,95
|813.472.420
|% -1,34
|
|PETKM
|4,26
|1.099.254.317
|% 0,00
|
|KRDMD
|4,97
|1.266.384.814
|% 0,61
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8296
|7,8325
|% 0,01
|
|Euro
|9,4523
|9,4568
|% 0,02
|
|Sterlin
|10,4041
|10,4563
|% -0,72
|
|Frank
|8,7172
|8,7697
|% 0,57
|
|Riyal
|2,0856
|2,0960
|% 0,20
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|4,08
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,90
|
|Cumhuriyet
|3.047
|3.093
|10,00
|
|Tam
|3.025
|3.102
|2,67
|
|Yarım
|1.462
|1.500
|1,29
|
|Çeyrek
|733
|750
|0,64
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,06
|
|B. Petrol
|47,37
|47,37
|-0,05
|