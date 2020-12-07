***SNPAM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.12.2020 09:03
***SNPAM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SNPAM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Celal Sönmez tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891591
BIST
15:161.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,87
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
15:167,8387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0257
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
15:169,4932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0170
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
15:16461,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,17
|Açılış
|: 461,56
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:16
|KRVGD
|10,89
|336.588
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|576.790.602
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.777.228
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|83,80
|20.761.016
|% -7,15
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|KENT
|436,10
|10.088.510
|% -6,38
|
|PETKM
|5,01
|3.216.142.103
|% 7,97
|
|TUPRS
|96,95
|1.110.883.639
|% 3,58
|
|GARAN
|9,00
|1.010.495.890
|% -1,21
|
|DOHOL
|2,81
|865.933.937
|% -1,75
|
|SASA
|20,20
|766.487.324
|% 7,96
|
|PETKM
|5,01
|3.216.142.103
|% 7,97
|
|TSKB
|1,85
|575.502.350
|% -4,15
|
|DOHOL
|2,81
|865.933.937
|% -1,75
|
|EKGYO
|2,08
|571.555.846
|% -2,35
|
|ITTFH
|2,64
|385.738.127
|% 7,32
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8350
|7,8387
|% 0,33
|
|Euro
|9,4883
|9,4932
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,3694
|10,4214
|% -0,94
|
|Frank
|8,7609
|8,8137
|% 0,35
|
|Riyal
|2,0836
|2,0941
|% 0,34
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-4,91
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.108
|-2,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|-11,66
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|-5,64
|
|Çeyrek
|738
|755
|-2,81
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,73
|48,73
|-0,52
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:26TUCLK
Yüzde 5.03 oranında artışla 7.93 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 873, 005 adet işlem
-
15:25TAVHL
Yüzde 4.08 oranında artışla 20.90 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 255, 038 adet işlem
-
15:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, ISCTR, GUBRF
-
15:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 94 artarak (% 0.08 ) 1, 199
-
15:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, SNKRN, SILVR, YAPRK, YYAPI, UMPAS, BRYAT, RODRG, ROYAL, KRVGD