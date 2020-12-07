***SNPAM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.12.2020 18:05
***SNPAM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Celal Sönmez tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891841
BIST
18:051.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,97
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
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1.337
En Düşük
1.326
18:057,8034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0096
|Açılış
|: 7,8400
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|Önceki Kapanış
|: 7,8050
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7,8731
En Düşük
7,7937
18:059,4697
En Yüksek
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|: -0,07%
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|Açılış
|: 9,4950
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|Önceki Kapanış
|: 9,4650
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9,5420
En Düşük
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18:05466,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
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|Açılış
|: 466,30
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|Önceki Kapanış
|: 461,39
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469,99
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRVGD
|10,89
|383.622
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|2.001.669
|% 10,00
|
|SASA
|20,58
|1.156.902.066
|% 9,99
|
|ATEKS
|29,50
|34.379.940
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|40.618.920
|% 9,99
|
|BASCM
|11,07
|232.637
|% -10,00
|
|RYSAS
|9,06
|104.651.238
|% -9,94
|
|NIBAS
|81,50
|26.459.508
|% -9,70
|
|GLBMD
|5,70
|7.643.436
|% -8,51
|
|DYOBY
|12,09
|138.653.576
|% -8,06
|
|PETKM
|5,10
|4.768.441.686
|% 9,91
|
|KRDMD
|5,09
|2.248.229.983
|% 3,67
|
|TUPRS
|96,65
|1.778.363.125
|% 3,26
|
|DOHOL
|2,93
|1.635.268.153
|% 2,45
|
|GARAN
|8,91
|1.462.088.527
|% -2,20
|
|PETKM
|5,10
|4.768.441.686
|% 9,91
|
|DOHOL
|2,93
|1.635.268.153
|% 2,45
|
|TSKB
|1,81
|846.713.973
|% -6,22
|
|KRDMD
|5,09
|2.248.229.983
|% 3,67
|
|EKGYO
|2,03
|752.278.728
|% -4,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7992
|7,8053
|% -0,10
|
|Euro
|9,4574
|9,4702
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,4140
|10,4663
|% -0,51
|
|Frank
|8,7279
|8,7804
|% -0,03
|
|Riyal
|2,0730
|2,0834
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|22,84
|
|Altın Gr.
|467
|467
|5,25
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,51
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,09
|
|B. Petrol
|48,98
|48,98
|-0,27
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