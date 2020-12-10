***SNPAM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.12.2020 18:04
***SNPAM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Celal Sönmez tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892682
BIST
18:051.353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,04
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.367
En Düşük
1.347
18:057,8996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0752
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8996
En Düşük
7,8188
18:059,5834
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1313
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5842
En Düşük
9,4454
18:05466,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,11
|Açılış
|: 466,28
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
468,32
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|297,00
|44.830.515
|% 10,00
|
|DITAS
|35,20
|4.406.160
|% 10,00
|
|EUKYO
|4,07
|3.394.109
|% 10,00
|
|SEYKM
|25,62
|19.864.717
|% 9,96
|
|BERA
|19,87
|88.888.452
|% 9,96
|
|COSMO
|7,65
|238.392
|% -10,00
|
|SNKRN
|6,32
|2.658.217
|% -9,97
|
|ITTFH
|2,54
|584.385.504
|% -8,96
|
|SELEC
|16,42
|1.075.147.901
|% -8,68
|
|ADESE
|2,80
|106.940.528
|% -7,28
|
|GARAN
|9,50
|4.958.360.166
|% 2,37
|
|SISE
|7,16
|4.079.128.754
|% 1,85
|
|ODAS
|3,88
|2.600.652.951
|% 4,86
|
|KRDMD
|5,15
|1.852.707.050
|% 1,18
|
|PETKM
|4,72
|1.685.864.866
|% -0,42
|
|ODAS
|3,88
|2.600.652.951
|% 4,86
|
|SISE
|7,16
|4.079.128.754
|% 1,85
|
|GARAN
|9,50
|4.958.360.166
|% 2,37
|
|DOHOL
|3,05
|1.170.749.726
|% -2,24
|
|KRDMD
|5,15
|1.852.707.050
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8936
|7,8996
|% 0,96
|
|Euro
|9,5757
|9,5834
|% 1,39
|
|Sterlin
|10,4580
|10,5104
|% 0,14
|
|Frank
|8,8525
|8,9058
|% 1,11
|
|Riyal
|2,0984
|2,1089
|% 0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-0,95
|
|Altın Gr.
|466
|466
|4,11
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-1,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-2,79
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-1,35
|
|Çeyrek
|745
|763
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,08
|
|B. Petrol
|50,78
|50,78
|1,92
|