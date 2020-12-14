***SNPAM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.12.2020 18:05
***SNPAM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SNPAM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Celal Sönmez tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893072
BIST
18:051.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 17,85
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.395
En Düşük
1.378
18:057,8388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0033
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8243
18:059,5400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0366
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
18:05463,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,28
|Açılış
|: 463,54
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|14,85
|529.726.123
|% 10,00
|
|VERTU
|10,67
|28.468.055
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.491.979
|% 10,00
|
|EKIZ
|7,71
|733.283
|% 9,99
|
|UZERB
|46,46
|599.055
|% 9,99
|
|GEDZA
|25,20
|78.129.138
|% -10,00
|
|SNPAM
|24,30
|11.121.839
|% -10,00
|
|SEYKM
|25,08
|15.082.109
|% -9,98
|
|BERA
|19,66
|220.652.006
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|4.408.001
|% -9,98
|
|GARAN
|9,66
|2.328.408.895
|% 1,36
|
|PETKM
|4,85
|2.292.961.756
|% 1,25
|
|SISE
|7,33
|2.245.650.196
|% 1,38
|
|THYAO
|12,55
|1.997.852.856
|% 1,13
|
|KRDMD
|5,43
|1.917.801.768
|% 1,88
|
|PETKM
|4,85
|2.292.961.756
|% 1,25
|
|ODAS
|4,01
|1.565.077.566
|% 9,86
|
|KRDMD
|5,43
|1.917.801.768
|% 1,88
|
|YKBNK
|3,06
|1.049.703.801
|% 2,00
|
|SISE
|7,33
|2.245.650.196
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8370
|7,8388
|% -0,04
|
|Euro
|9,5341
|9,5400
|% 0,39
|
|Sterlin
|10,4758
|10,5283
|% 1,30
|
|Frank
|8,8619
|8,9153
|% 0,89
|
|Riyal
|2,0953
|2,1058
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.829
|-10,91
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|-15,75
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-7,62
|
|Çeyrek
|741
|758
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,94
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,03
|
|B. Petrol
|49,90
|49,90
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, TUPRS, YKBNK
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 96 artarak (% 1.37 ) 1, 253
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKFK, OZKGY, SELEC, MZHLD, OZKGY, YAPRK, SELGD, VERTU, SNKRN, EPLAS
-
17:59
POLTK, NIBAS, BURVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ISATR, SUMAS, DARDL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında