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***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

12.05.2020 14:06
GÜNCEL HABERLER



***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

                    
                Şirketimiz Yönetim Kurulu , 2020 yılı hesap dönemi bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak 443 0028598 Vergi numaralı Spine Tower Büyükdere Caddesi 59.Sokak N243 K:25-26  34398 Maslak/İSTANBUL adresinde mukim GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oybirliği ile karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844399


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EMNIS 3,08 87.546 % 10,00  
TKURU 17,60 219.454 % 10,00  
IZTAR 7,60 641.372 % 9,99  
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Riyal 1,8576 1,8669 % -1,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.704 1.704 6,63  
Altın Gr. 384 384 -1,58  
Cumhuriyet 2.475 2.517 -20,50  
Tam 2.547 2.583 -21,10  
Yarım 1.243 1.262 -10,30  
Çeyrek 622 631 -5,10  
Gümüş.Ons 15,53 15,56 0,06  
Gümüş Gr. 3,50 3,51 -0,02  
B. Petrol 30,55 30,55 0,92  
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