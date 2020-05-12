***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.05.2020 14:06
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu , 2020 yılı hesap dönemi bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak 443 0028598 Vergi numaralı Spine Tower Büyükdere Caddesi 59.Sokak N243 K:25-26 34398 Maslak/İSTANBUL adresinde mukim GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844399
BIST
14:5899.103
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 1.311,19
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.111
En Düşük
97.740
14:586,9963
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0768
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
14:587,6018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0475
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
14:58383,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,48
|Açılış
|: 383,78
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|AVHOL
|1,76
|1.167.538
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.614.909
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.454
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|641.372
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,73
|58.139.768
|% -6,19
|
|UFUK
|4,76
|248.125
|% -5,37
|
|MMCAS
|1,70
|1.308.623
|% -5,03
|
|SAFKR
|4,15
|697.263
|% -4,82
|
|ECILC
|5,42
|551.252.483
|% 9,94
|
|ASELS
|27,32
|447.931.162
|% 1,71
|
|GARAN
|7,80
|415.490.918
|% 0,52
|
|ISFIN
|3,79
|386.730.994
|% -2,82
|
|MGROS
|33,18
|383.990.128
|% 5,00
|
|IHLGM
|1,20
|227.273.715
|% -0,83
|
|EKGYO
|1,34
|214.908.703
|% 8,06
|
|KRDMD
|2,39
|298.196.110
|% 1,70
|
|IEYHO
|0,61
|73.627.767
|% 7,02
|
|IHLAS
|0,69
|75.447.076
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6280
|8,6713
|% -0,79
|
|Frank
|7,1878
|7,2311
|% -0,69
|
|Riyal
|1,8576
|1,8669
|% -1,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|6,63
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|2.475
|2.517
|-20,50
|
|Tam
|2.547
|2.583
|-21,10
|
|Yarım
|1.243
|1.262
|-10,30
|
|Çeyrek
|622
|631
|-5,10
|
|Gümüş.Ons
|15,53
|15,56
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,55
|30,55
|0,92
|