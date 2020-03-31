***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
31.03.2020 16:20
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
COVİD-19 Sebebiyle Üretim Faaliyetinin Durdurulması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Demirtaş Dumlupınarosb Mah.İstanbul Caddesi N570 Osmangazi/BURSA Adresinde" faaliyette bulunan 21310010100625430161330 SGK işyeri nolu İplik Üretim işimiz.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Dünya genelinde ve ülkemizde görülen COVID-19 salgını
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
30.03.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
01 Nisan 2020 ve 30 Haziran 2020 tarihleri arası
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Üretimin tamamı üzerinde etkilidir
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Satışların etkilenme oranı % 95 dolayındadır. Stoklarımız mevcuttur.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
Toplam üretimin % 100'ü , satışın % 95 ‘i dolayında.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Bu konuda alınmış bir karar yoktur.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
Alınmış bir karar yoktur.
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Şirketimiz yönetim kurulunca Dünya genelinde ve ülkemizde görülen COVID-19 salgını nedeni ile gerek virüsün ülke genelinde yayılmasını önlemek, gerek şirket çalışanlarımızın ve gerekse ailelerinin salgına maruz kalmaması, Gerekse de piyasada durma noktasına gelen işlerden ötürü,, 01 Nisan 2020 ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasında faaliyetimize ara verilmesi ve 4447 Sayılı Kanunun Ek 2nci maddesine dayanılarak hazırlanan "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" kapsamında çalışanlar için Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu yapılması kararlaştırılmıştır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
COVID-19 salgınının neden olduğu durumlardaki gelişmelere göre değerlendirlecektir
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
Yönetim kurulunun 30.04.2020 tarihli kararıyla 1 Temmuz 2020 olarak görünmekle beraber gelişmelere göre yeniden değerlendirilecektir.
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Hali hazırda mevcut şartlarda , süreklilik açısından risk görülmemekle beraber , sürece göre değerlendirmeler yapılacaktır.
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunca aşağıdaki gerekçe ile 4447 Sayılı Kanunun Ek 2nci maddesine dayanılarak hazırlanan "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" kapsamında çalışanlar için Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu yapılması kararlaştırılmıştır.
Dünya genelinde ve ülkemizde görülen COVID-19 salgını nedeni ile gerek virüsün ülke genelinde yayılmasını önlemek, gerek şirket çalışanlarımızın ve gerekse ailelerinin salgına maruz kalmaması, Gerekse de piyasada durma noktasına gelen işlerden ötürü,Demirtaş Dumlupınarosb Mah.İstanbul Caddesi N570 Osmangazi/BURSA Adresinde" faaliyette bulunan 21310010100625430161330 SGK işyeri nolu İplik Üretim işimizde, 01 Nisan 2020 ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasında faaliyetimize ara verilecektir. COVID-19 etkisine göre faliyetine erken başlama durumu olursa İş-Kur Müdürlüğü'ne ve tüm çalışanlara gerekli bildirimler yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833566
BIST