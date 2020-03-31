***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiCOVİD-19 Sebebiyle Üretim Faaliyetinin DurdurulmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiDemirtaş Dumlupınarosb Mah.İstanbul Caddesi N570 Osmangazi/BURSA Adresinde" faaliyette bulunan 21310010100625430161330 SGK işyeri nolu İplik Üretim işimiz.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniDünya genelinde ve ülkemizde görülen COVID-19 salgınıVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi30.03.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi01 Nisan 2020 ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasıFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiÜretimin tamamı üzerinde etkilidirFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiSatışların etkilenme oranı % 95 dolayındadır. Stoklarımız mevcuttur.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki PayıToplam üretimin % 100'ü , satışın % 95 ‘i dolayında.İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıBu konuda alınmış bir karar yoktur.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıAlınmış bir karar yoktur.Şirket Yönetimince Alınan TedbirlerŞirketimiz yönetim kurulunca Dünya genelinde ve ülkemizde görülen COVID-19 salgını nedeni ile gerek virüsün ülke genelinde yayılmasını önlemek, gerek şirket çalışanlarımızın ve gerekse ailelerinin salgına maruz kalmaması, Gerekse de piyasada durma noktasına gelen işlerden ötürü,, 01 Nisan 2020 ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasında faaliyetimize ara verilmesi ve 4447 Sayılı Kanunun Ek 2nci maddesine dayanılarak hazırlanan "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" kapsamında çalışanlar için Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu yapılması kararlaştırılmıştır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarCOVID-19 salgınının neden olduğu durumlardaki gelişmelere göre değerlendirlecektirYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihYönetim kurulunun 30.04.2020 tarihli kararıyla 1 Temmuz 2020 olarak görünmekle beraber gelişmelere göre yeniden değerlendirilecektir.Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiHali hazırda mevcut şartlarda , süreklilik açısından risk görülmemekle beraber , sürece göre değerlendirmeler yapılacaktır.AçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunca aşağıdaki gerekçe ile 4447 Sayılı Kanunun Ek 2nci maddesine dayanılarak hazırlanan "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" kapsamında çalışanlar için Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu yapılması kararlaştırılmıştır.Dünya genelinde ve ülkemizde görülen COVID-19 salgını nedeni ile gerek virüsün ülke genelinde yayılmasını önlemek, gerek şirket çalışanlarımızın ve gerekse ailelerinin salgına maruz kalmaması, Gerekse de piyasada durma noktasına gelen işlerden ötürü,Demirtaş Dumlupınarosb Mah.İstanbul Caddesi N570 Osmangazi/BURSA Adresinde" faaliyette bulunan 21310010100625430161330 SGK işyeri nolu İplik Üretim işimizde, 01 Nisan 2020 ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasında faaliyetimize ara verilecektir. COVID-19 etkisine göre faliyetine erken başlama durumu olursa İş-Kur Müdürlüğü'ne ve tüm çalışanlara gerekli bildirimler yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833566BIST