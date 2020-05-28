***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 22.652.518 13.094.923Satışların Maliyeti28 -14.683.920 -9.687.624TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.968.598 3.407.299BRÜT KAR (ZARAR)7.968.598 3.407.299Genel Yönetim Giderleri29-30 -915.347 -922.729Pazarlama Giderleri29-30 -275.111 -243.217Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 4.478.846 4.788.594Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -9.044.048 -8.162.280ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.212.938 -1.132.333Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 187.716 8.258.709Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 -9.108.482Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 -606.980 2.863.513FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.793.674 881.407Finansman Gelirleri33 961.236 430.518Finansman Giderleri33 -604.325 -477.488SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.150.585 834.437Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -555.973 314.978Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -555.973 314.978SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.594.612 1.149.415DÖNEM KARI (ZARARI)1.594.612 1.149.415Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.594.612 1.149.415Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.780.426 6.653.580Dönem Karı (Zararı)1.594.612 1.149.415Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.773.155 7.682.352Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18 1.802.967 1.683.694Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler280.412 -283.172Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10,11 -27.492 -283.172Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 307.904 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.391.545 125.964Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 237.930 104.745Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 1.125.000 14.083Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 28.615 7.136Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler322.994 278.745Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-36.016 -70.359Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 391.622 409.649Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 86.579 205.749Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -119.191 -266.294Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-187.716 9.008.767Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-187.716 9.008.767Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler606.980 -2.863.513İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler606.980 -2.863.513Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 555.973 -314.977Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 46.844Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 0 46.844İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.073.202 -1.899.442Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 1.437.415 3.413.813İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10,11 477.212 1.096.824İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10,11 960.203 2.316.989Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 131.163 524.306İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10,11 131.163 524.306Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 685.236 610.807Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 14.428 -3.782.994Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -4.825.410 -2.214.476İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10,11 -197.815 -383.157İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10,11 -4.627.595 -1.831.319Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -162.870 -541.553Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 136.587 884.356İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10,11 136.587 884.356Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -489.751 -193.069İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26 0 -600.632Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 0 -600.632Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.294.565 6.932.325Alınan Faiz-322.994 -278.745Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22,24 -191.145 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-267.408 -11.264.158İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları7 0 -1.765Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 0 -46.844Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -267.408 -2.193.534Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 215.711 93.341Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 0 -9.021.015Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)27 -215.711 -94.341FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.427.778 -367.046Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları1.427.778 -367.046Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 1.427.778 -367.046YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.940.796 -4.977.624NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.940.796 -4.977.624DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.378.715 7.634.369DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.319.511 2.656.745Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 12.319.511 8.378.715Ticari Alacaklar10 10.468.541 11.878.464İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 56.264 533.476İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 10.412.277 11.344.988Diğer Alacaklar11 67.540 198.703İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 67.540 198.703Stoklar13 12.172.826 13.165.966Peşin Ödenmiş Giderler486.114 426.399İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 486.114 426.399Diğer Dönen Varlıklar1.217 1.217İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 1.217 1.217ARA TOPLAM35.515.749 34.049.464TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR35.515.749 34.049.464DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar22.909.199 22.721.483Diğer Finansal Yatırımlar7 22.909.199 22.721.483Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 51.671.734 52.494.425Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 3.678.195 3.763.164Maddi Duran Varlıklar59.116.103 60.582.191Arazi ve Arsalar18 394.518 394.518Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri18 1.031.158 1.059.306Binalar18 1.557.881 1.581.763Tesis, Makine ve Cihazlar18 13.117.195 13.306.368Taşıtlar18 337.615 391.519Mobilya ve Demirbaşlar18 532.994 547.679Yapılmakta Olan Yatırımlar18 46.327Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar18 42.098.415 43.301.038Maddi Olmayan Duran Varlıklar54.398 38.900Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 54.398 38.900Peşin Ödenmiş Giderler22.941 97.083İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 22.941 97.083Ertelenmiş Vergi Varlığı35 21.478.339 21.977.550TOPLAM DURAN VARLIKLAR158.930.909 161.674.796TOPLAM VARLIKLAR194.446.658 195.724.260KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10.479.101 9.660.004İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 10.479.101 9.660.004Ticari Borçlar1.924.056 6.749.466İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 442.359 640.174İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 1.481.697 6.109.292Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 711.336 874.206Diğer Borçlar2.066.829 1.930.242İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11 1.287.894 1.287.894İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 778.935 642.348Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)512.035 1.001.785İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 512.035 1.001.785Kısa Vadeli Karşılıklar1.939.379 785.764Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 227.979 199.364Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.711.400 586.400ARA TOPLAM17.632.736 21.001.467TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.632.736 21.001.467UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 34.297.391 33.688.710İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 34.297.391 33.688.710Diğer Borçlar11 11.969 11.969İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 11.969 11.969Uzun Vadeli Karşılıklar24 2.360.540 2.055.746Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 2.360.540 2.055.746TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER36.669.900 35.756.425TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER54.302.636 56.757.892ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar140.144.022 138.966.368Ödenmiş Sermaye27 79.931.250 79.931.250Sermaye Düzeltme Farkları27 21.966.586 21.966.586Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 10.448.227 10.865.185Diğer Kazançlar (Kayıplar)27 10.448.227 10.865.185Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 1.935.408 1.935.408Yasal Yedekler27 1.935.408 1.935.408Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 24.267.939 -9.909.684Net Dönem Karı veya Zararı27 1.594.612 34.177.623TOPLAM ÖZKAYNAKLAR140.144.022 138.966.368TOPLAM KAYNAKLAR194.446.658 195.724.260Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 79.931.250 21.966.586 -215.013 -35.869 1.935.408 -18.299.588 8.389.904 93.672.678 0 93.672.678Düzeltmelerden Sonraki Tutar27 79.931.250 21.966.586 -215.013 -35.869 1.935.408 -18.299.588 8.389.904 93.672.678 0 93.672.678Transferler27 8.389.904 -8.389.904 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -54.538 -94.341 1.149.415 1.000.536 0 1.000.536Dönem Karı (Zararı)27 1.149.415 1.149.415 0 1.149.415Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -54.538 -94.341 -148.879 0 -148.879Dönem Sonu Bakiyeler27 79.931.250 21.966.586 -269.551 -130.210 1.935.408 -9.909.684 1.149.415 94.673.214 0 94.673.214Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 79.931.250 21.966.586 -514.949 11.380.134 1.935.408 -9.909.684 34.177.623 138.966.368 0 138.966.368Düzeltmelerden Sonraki Tutar27 79.931.250 21.966.586 -514.949 11.380.134 1.935.408 -9.909.684 34.177.623 138.966.368 0 138.966.368Transferler27 34.177.623 -34.177.623 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -201.247 -215.711 1.594.612 1.177.654 0 1.177.654Dönem Karı (Zararı)27 1.594.612 1.594.612 0 1.594.612Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -201.247 -215.711 -416.958 0 -416.958Dönem Sonu Bakiyeler27 79.931.250 21.966.586 -716.196 11.164.423 1.935.408 24.267.939 1.594.612 140.144.022 0 140.144.022Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 1.594.612 1.149.415DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-416.958 -148.879Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-258.009 -69.921Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-215.711 -94.341Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar-215.711 -94.341Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler56.762 15.383Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri56.762 15.383Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-416.958 -148.879TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.177.654 1.000.536Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.177.654 1.000.536http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847380BIST