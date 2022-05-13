***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.05.2022 17:33
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tar
17:262.421
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 30,17
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.397
17:2615,4608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0768
|Açılış
|: 15,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
17:2616,1060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1002
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
17:26902,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,37
|Açılış
|: 902,72
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
895,04
BIST En Aktif Hisseler17:26
|GZNMI
|40,48
|106.149.526
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|24.501.056
|% 10,00
|
|KRONT
|41,80
|40.888.831
|% 10,00
|
|ULUUN
|12,55
|298.552.220
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|1.458.522
|% 9,99
|
|UFUK
|40,88
|829.128
|% -10,00
|
|SELVA
|11,54
|2.755.844
|% -9,98
|
|KAPLM
|62,70
|143.104.471
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.828.685
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|224.621.256
|% -9,95
|
|THYAO
|42,12
|3.113.177.977
|% 0,62
|
|SAHOL
|19,29
|2.589.198.590
|% 1,79
|
|SISE
|19,79
|1.880.147.865
|% 0,97
|
|KRDMD
|15,55
|1.260.857.752
|% -1,40
|
|TUPRS
|256,00
|1.109.042.564
|% 1,47
|
|DOHOL
|3,82
|1.043.621.058
|% 4,95
|
|EKGYO
|2,70
|458.421.053
|% 1,12
|
|KARSN
|5,30
|807.220.711
|% 3,92
|
|SAHOL
|19,29
|2.589.198.590
|% 1,79
|
|YKBNK
|4,56
|518.849.043
|% -0,44
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4586
|15,4608
|% 0,50
|
|Euro
|16,0802
|16,1060
|% 0,63
|
|Sterlin
|18,8236
|18,9180
|% 0,79
|
|Frank
|15,3725
|15,4651
|% 0,81
|
|Riyal
|4,1112
|4,1318
|% 0,72
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-5,64
|
|Altın Gr.
|903
|903
|3,40
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|-16,00
|
|Tam
|6.075
|6.231
|-8,35
|
|Yarım
|2.936
|3.014
|-4,04
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-2,02
|
|Gümüş.Ons
|20,92
|20,95
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,41
|0,19
|
|B. Petrol
|111
|111
|3,11
|