***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.11.2020 14:37
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-30.09.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BURSA ERTUĞRULGAZİ VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 YILI 3. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 30.09.2020 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888874
BIST
16:021.276
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -17,47
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.271
16:027,7526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0458
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7986
En Düşük
7,6843
16:029,2155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0718
|Açılış
|: 9,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,2594
En Düşük
9,1109
16:02470,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,41
|Açılış
|: 470,31
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
474,08
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler16:02
|SAFKR
|7,92
|84.804.709
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|15.933.905
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|47.077.560
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|2.946.675
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|3.080.362
|% 9,91
|
|KSTUR
|174,60
|482.164
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|72.550
|% -9,99
|
|MIPAZ
|5,11
|88.167.471
|% -9,88
|
|EUYO
|6,30
|1.534.680
|% -9,87
|
|MARTI
|3,32
|357.473.947
|% -9,78
|
|GARAN
|8,65
|3.553.406.002
|% -3,35
|
|KRDMD
|4,28
|1.051.647.519
|% -2,28
|
|THYAO
|11,69
|1.012.447.566
|% -0,76
|
|AKBNK
|6,08
|891.480.879
|% -3,65
|
|YKBNK
|2,76
|846.664.595
|% -3,50
|
|EKGYO
|1,91
|832.341.323
|% 1,06
|
|GARAN
|8,65
|3.553.406.002
|% -3,35
|
|YKBNK
|2,76
|846.664.595
|% -3,50
|
|KRDMD
|4,28
|1.051.647.519
|% -2,28
|
|USAK
|2,62
|481.950.903
|% 2,75
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7453
|7,7526
|% 0,59
|
|Euro
|9,2025
|9,2155
|% 0,79
|
|Sterlin
|10,2405
|10,2918
|% 0,95
|
|Frank
|8,4732
|8,5243
|% 0,67
|
|Riyal
|2,0588
|2,0691
|% 0,44
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|0,38
|
|Altın Gr.
|471
|471
|3,12
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|7,00
|
|Tam
|3.116
|3.195
|10,68
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|5,17
|
|Çeyrek
|755
|773
|2,58
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,14
|0,01
|
|B. Petrol
|43,72
|43,72
|-0,10
|
Seans Raporu
16:02
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16:13OSMEN
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16:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 45 kaybederek (% -1.49 ) 1, 150
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16:10
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16:10
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