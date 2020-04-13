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***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.04.2020 15:42
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***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

İştirakimiz  Sönmez Çimento A.Ş. yönetim kurulu,  COVID-19 Etkisi nedeniyle kısmi faaliyete ara verilmesi ve  çalışma süresinin azaltılması hakkında özetle aşağıdaki kapsamda karar almıştır
1-  Dünya genelinde ve ilkemizde görülen COVID-l9 salgınının yayılmasını önlemek, gerek şirket çalışanlarımızın ve  gerekse ailelerinin salgına maruz kalmaması, gerekse de ihracattaki  ve yurtiçi piyasalardaki daralmadan nedenleriyle, Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi  Ceyhan / Adana adresinde faaliyette bulunan  Klinker ve Çimento  fabrikasında 01 Mayıs   2020 ve 30 Haziran 2020  tarihleri arasında Klinker Üretimi faaliyetine ara verilmesine ve Çimento  üretiminde çalışma süresinin azaltılmasına gidilebileceği,
2-  Mevcut durum itibariyle mağduriyet yaşanmaması için 4447  Sayılı Kanunun Ek 2'nci maddesine dayanılarak hazırlanan "Kısa Çalışma ve Kısa  Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" kapsamında çalışanlar için Kısa Çalışma  Ödeneği Başvurusu yapılması, bunun için tüm çalışanların bilgilendirilmesi,
3- COVID-19 etkisine göre çalışma süresinin azaltılmasının sonlandırılması durumu olursa İş-Kur Müdürlüğü'ne ve tüm çalışanlara gerekli bildirimlerin yapılması.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837471


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