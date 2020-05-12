***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2020 14:07
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulumuza bildirilen bağımsız yönetim kurulu üye adayları değerlendirilmiş, Şirketimizin Yönetim Kurulu bağımsız üyeliklerine Haluk Kaymakçı ve Altay Albayrak'ın seçilmelerinin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844401
BIST
15:2299.268
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 1.475,85
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.335
En Düşük
97.740
15:226,9938
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,0793
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
15:227,6009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0484
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
15:22382,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,21
|Açılış
|: 382,82
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,06
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.617.561
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.184.731
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.472
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|641.372
|% 9,99
|
|VANGD
|1,56
|1.027.961
|% -8,77
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|AVTUR
|1,99
|3.779.646
|% -7,01
|
|KRDMA
|2,74
|59.990.474
|% -5,84
|
|UFUK
|4,76
|248.125
|% -5,37
|
|GARAN
|7,87
|582.597.499
|% 1,42
|
|ECILC
|5,42
|552.400.163
|% 9,94
|
|ASELS
|27,36
|537.281.698
|% 1,86
|
|MGROS
|33,42
|401.342.078
|% 5,76
|
|ISFIN
|3,81
|400.673.410
|% -2,31
|
|EKGYO
|1,35
|282.402.161
|% 8,87
|
|IHLGM
|1,20
|231.105.005
|% -0,83
|
|KRDMD
|2,38
|299.909.901
|% 1,28
|
|IEYHO
|0,61
|73.997.270
|% 7,02
|
|IHLAS
|0,69
|80.244.605
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6223
|8,6656
|% -0,86
|
|Frank
|7,1865
|7,2298
|% -0,71
|
|Riyal
|1,8552
|1,8645
|% -1,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|4,33
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-2,74
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.510
|-27,60
|
|Tam
|2.540
|2.575
|-28,40
|
|Yarım
|1.240
|1.259
|-13,90
|
|Çeyrek
|620
|630
|-6,90
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,54
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,61
|30,61
|0,98
|