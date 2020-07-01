***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01 Nisan 2020 ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasında ara verildiğini bildirdiğimiz üretim faaliyetine ilişkin ara verme süresi, 4447 Sayılı Kanun'a dayalı "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" kapsamında alınan son karar doğrultusunda 30 temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.Üretim kapasitemiz halen % 30 dur.Süreç hakkında bilgi verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853637BIST