***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2020 08:35
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01 Nisan 2020 ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasında ara verildiğini bildirdiğimiz üretim faaliyetine ilişkin ara verme süresi, 4447 Sayılı Kanun'a dayalı "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" kapsamında alınan son karar doğrultusunda 30 temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
Üretim kapasitemiz halen % 30 dur.
Süreç hakkında bilgi verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853637
BIST
18:05116.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
0
En Düşük
0
18:056,8555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8568
En Düşük
6,8445
18:057,6989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7058
En Düşük
7,6839
18:05393,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,78
|Açılış
|: 393,25
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
393,54
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|KUYAS
|2,63
|67.283.699
|% 0,00
|
|TOASO
|26,50
|126.043.295
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,63
|67.283.699
|% 0,00
|
|TOASO
|26,50
|126.043.295
|% 0,00
|
|TOASO
|26,50
|126.043.295
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,63
|67.283.699
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,63
|67.283.699
|% 0,00
|
|TOASO
|26,50
|126.043.295
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4629
|8,5053
|% -0,14
|
|Frank
|7,2074
|7,2509
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8218
|1,8310
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|3,50
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,83
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.563
|5,50
|
|Tam
|2.617
|2.629
|5,60
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|2,70
|
|Çeyrek
|636
|644
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,26
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,02
|0,01
|
|B. Petrol
|41,62
|41,62
|0,35
|