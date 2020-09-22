***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.09.2020 16:09
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.07.2020 tarihinde bildirdiğimiz %30'luk üretim kapasitemiz yakın zamanda yapılan testler ve gelişmeler üzerine 22.09.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile %70 seviyesine çıkarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876167
BIST
17:261.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 8,81
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.097
En Düşük
1.085
17:267,6602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0281
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6695
En Düşük
7,6111
17:268,9836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0040
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
9,0084
En Düşük
8,9625
17:26471,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,53
|Açılış
|: 471,01
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,69
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler17:26
|NATEN
|29,26
|161.921.462
|% 10,00
|
|ERSU
|5,28
|80.705.492
|% 10,00
|
|IDGYO
|6,27
|8.121.883
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|2.400.048
|% 10,00
|
|DENGE
|4,07
|5.227.321
|% 10,00
|
|ISBTR
|48.060,00
|503.373
|% -10,00
|
|ISKUR
|450.001,00
|900.002
|% -10,00
|
|PKENT
|809,20
|397.317
|% -10,00
|
|MRSHL
|286,00
|28.410.109
|% -9,98
|
|KSTUR
|167,70
|911.785
|% -9,98
|
|SISE
|6,69
|1.798.731.857
|% 2,14
|
|KRDMD
|3,25
|916.182.588
|% 2,20
|
|PETKM
|4,24
|650.387.266
|% 1,92
|
|ODAS
|2,57
|570.308.615
|% 3,63
|
|THYAO
|10,54
|463.231.115
|% 1,84
|
|KRDMD
|3,25
|916.182.588
|% 2,20
|
|SISE
|6,69
|1.798.731.857
|% 2,14
|
|ODAS
|2,57
|570.308.615
|% 3,63
|
|YKBNK
|2,00
|335.375.673
|% 1,52
|
|EKGYO
|1,73
|283.896.580
|% 0,00
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6538
|7,6602
|% 0,37
|
|Euro
|8,9755
|8,9836
|% 0,04
|
|Sterlin
|9,7423
|9,7911
|% -0,13
|
|Frank
|8,3061
|8,3561
|% -0,09
|
|Riyal
|2,0344
|2,0446
|% 0,26
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|0,13
|
|Altın Gr.
|471
|471
|1,31
|
|Cumhuriyet
|3.120
|3.167
|19,00
|
|Tam
|3.113
|3.190
|25,48
|
|Yarım
|1.505
|1.543
|12,33
|
|Çeyrek
|755
|772
|6,16
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,53
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,05
|
|B. Petrol
|41,86
|41,86
|0,42
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:40UTPYA
Yüzde 9.92 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 651, 192 adet işlem
-
17:39PARSN
Yüzde 5.98 oranında artışla 21.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 110, 282 adet işlem
-
17:38BRSAN
Yüzde 5.17 oranında artışla 13.62 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 706, 493 adet işlem
-
17:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 13 artarak (% 0.92 ) 1, 005
-
17:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AGYO, BALAT, DENGE, MMCAS, YBTAS, COSMO, RODRG, UZERB, AVHOL, ISBIR