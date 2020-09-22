***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.07.2020 tarihinde bildirdiğimiz %30'luk üretim kapasitemiz yakın zamanda yapılan testler ve gelişmeler üzerine 22.09.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile %70 seviyesine çıkarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876167BIST