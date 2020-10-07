***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.10.2020 15:01
Şirketimiz iştiraklerinden Sönmez Çimento A.Ş.'nin , çimento ve klinker üretim ve satışına ilişkin olarak işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere bazı stratejik yatırımcılar ile 31.01.2020 tarihinde karşılıklı gizlilik sözleşmesi imzalamış ve görüşmelere başlamış olduğu bildirilmişti.
Gelişmeler değerlendirilip devam edilmemesi kararı alınarak, karşılıklı olarak görüşmeler ve süreç sonlandırılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879090
BIST
16:211.152
En Yüksek
|Değişim
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|| -1,47
|Açılış
|: 1.150
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1.157
En Düşük
1.147
16:217,8671
En Yüksek
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|: 0,89%
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|Önceki Kapanış
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7,8873
En Düşük
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16:219,2658
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 470,81
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479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler16:19
|PRZMA
|5,50
|52.214.465
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.421.250
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.339.728
|% 10,00
|
|YGYO
|1,10
|184.240.855
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.846.126
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|1.381.450.486
|% -1,41
|
|ODAS
|3,37
|1.201.804.897
|% 3,06
|
|ASELS
|18,57
|815.754.229
|% 0,16
|
|SISE
|6,80
|696.417.344
|% -0,73
|
|PETKM
|4,35
|603.300.296
|% 1,16
|
|ODAS
|3,37
|1.201.804.897
|% 3,06
|
|GARAN
|7,01
|1.381.450.486
|% -1,41
|
|YGYO
|1,10
|184.240.855
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,72
|458.621.948
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,91
|313.351.596
|% 3,80
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8646
|7,8671
|% 0,89
|
|Euro
|9,2611
|9,2674
|% 1,26
|
|Sterlin
|10,0879
|10,1384
|% 0,81
|
|Frank
|8,5509
|8,6024
|% 1,08
|
|Riyal
|2,0910
|2,1015
|% 0,91
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|16:19
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.886
|1.886
|7,67
|
|Altın Gr.
|478
|478
|7,02
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.215
|3,00
|
|Tam
|3.147
|3.225
|-0,29
|
|Yarım
|1.521
|1.560
|-0,14
|
|Çeyrek
|763
|780
|-0,08
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,58
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,21
|
|B. Petrol
|41,88
|41,88
|-0,77
|