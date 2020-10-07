***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Şirketimiz iştiraklerinden Sönmez Çimento A.Ş.'nin , çimento ve klinker üretim ve satışına ilişkin olarak işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere bazı stratejik yatırımcılar ile 31.01.2020 tarihinde karşılıklı gizlilik sözleşmesi imzalamış ve görüşmelere başlamış olduğu bildirilmişti.Gelişmeler değerlendirilip devam edilmemesi kararı alınarak, karşılıklı olarak görüşmeler ve süreç sonlandırılmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879090BIST