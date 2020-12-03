***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar61.285.417,74 TL 'lik sermayesinde % 38,23 oranında iştirakimiz bulunan SÖNMEZ A.S.F. İPLİK DOKUMA VE BOYA SANAYİ A.Ş. , sermayesinin tamamına sahip olduğu , Sistem Savunma Teknolojileri ve Teknik Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. 'yle Türk Ticaret Kanunu'nun 155.maddesine göre tam devir alma suretiyle birleşme işlemine dair gündemle 8 Aralık 2020 tarihinde Olağanüstü Genel kurul toplantısı yapılması kararı almıştır.Süreç hakkında bilgi verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891102BIST