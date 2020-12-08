***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz SÖNMEZ A.S.F. İPLİK DOKUMA VE BOYA SANAYİ A.Ş. , sermayesinin tamamına sahip olduğu , Sistem Savunma Teknolojileri ve Teknik Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. 'yle Türk Ticaret Kanunu'nun 155.maddesine göre tam devir alma suretiyle birleşme işlemine dair gündemle olağanüstü Genel kurul toplantısı yapılmış olupSÖNMEZ A.S.F. İPLİK DOKUMA VE BOYA SANAYİ A.Ş. ilgili şirket sermayesinin % 100 'üne sahip olduğu için TTK nın ilgili hükümleri gereği, Birleşme Raporu düzenlenmemesi ve İnceleme hakkı kullanılmaması, Şirket'in tüm aktif ve pasifi, hak ve alacakları, kefalet ve taahhütleri ile birlikte kül halinde devir alınması oybirliği ile kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892132BIST