***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.12.2020 17:27
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz SÖNMEZ A.S.F. İPLİK DOKUMA VE BOYA SANAYİ A.Ş. , sermayesinin tamamına sahip olduğu , Sistem Savunma Teknolojileri ve Teknik Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. 'yle Türk Ticaret Kanunu'nun 155.maddesine göre tam devir alma suretiyle birleşme işlemine dair gündemle olağanüstü Genel kurul toplantısı yapılmış olup
SÖNMEZ A.S.F. İPLİK DOKUMA VE BOYA SANAYİ A.Ş. ilgili şirket sermayesinin % 100 'üne sahip olduğu için TTK nın ilgili hükümleri gereği, Birleşme Raporu düzenlenmemesi ve İnceleme hakkı kullanılmaması, Şirket'in tüm aktif ve pasifi, hak ve alacakları, kefalet ve taahhütleri ile birlikte kül halinde devir alınması oybirliği ile kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892132
BIST
18:051.340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 9,99
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
18:057,8195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0098
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7893
18:059,4702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0110
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4353
18:05469,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,87
|Açılış
|: 469,98
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
472,42
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELEC
|18,16
|279.088.808
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.985.369
|% 9,99
|
|EREGL
|13,45
|1.170.486.705
|% 9,98
|
|DOBUR
|24,74
|13.751.686
|% 9,96
|
|CASA
|115,00
|1.100.565
|% 9,94
|
|NIBAS
|73,35
|23.605.816
|% -10,00
|
|SAFKR
|14,87
|26.933.184
|% -9,99
|
|SUMAS
|35,20
|864.998
|% -9,97
|
|PKENT
|911,00
|1.349.554
|% -8,63
|
|TKNSA
|12,83
|383.034.712
|% -8,09
|
|PETKM
|4,89
|4.675.109.460
|% -4,12
|
|SISE
|7,13
|3.508.535.751
|% 4,09
|
|KRDMD
|5,23
|2.836.719.461
|% 2,75
|
|SASA
|20,22
|1.955.575.133
|% -1,75
|
|DOHOL
|2,87
|1.575.345.694
|% -2,05
|
|PETKM
|4,89
|4.675.109.460
|% -4,12
|
|KRDMD
|5,23
|2.836.719.461
|% 2,75
|
|DOHOL
|2,87
|1.575.345.694
|% -2,05
|
|SISE
|7,13
|3.508.535.751
|% 4,09
|
|EKGYO
|2,05
|897.466.174
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8102
|7,8195
|% 0,13
|
|Euro
|9,4611
|9,4702
|% 0,12
|
|Sterlin
|10,3981
|10,4503
|% -0,19
|
|Frank
|8,7573
|8,8101
|% 0,29
|
|Riyal
|2,0765
|2,0869
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|7,57
|
|Altın Gr.
|470
|470
|1,70
|
|Cumhuriyet
|3.118
|3.165
|49,00
|
|Tam
|3.102
|3.181
|46,00
|
|Yarım
|1.499
|1.539
|22,25
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,13
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,63
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|48,80
|48,80
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
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17:58AKMGY
Yüzde 5.10 oranında artışla 62.90 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 371 adet işlem
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17:57GOLTS
Yüzde 9.99 oranında artışla 35.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 002, 075 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, TSKB, SISE
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 39 artarak (% 1.45 ) 1, 214
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOLTS, OZKGY, ROYAL, SILVR, KRVGD, SNKRN, SELEC, OZKGY, YYAPI, SNPAM