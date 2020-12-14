***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.12.2020 16:42
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz SÖNMEZ A.S.F. İPLİK DOKUMA VE BOYA SANAYİ A.Ş.'nin sermayesinin tamamına sahip olduğu ve TTK nın ilgili hükümleri gereği Birleşme Raporu düzenlenmemesi ve İnceleme hakkı kullanılmaması hükümlerine uygun olarak devraldığı, Sistem Savunma Teknolojileri ve Teknik Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. nin sermayesi 1.500.000,00 TL ve devir bilançosu Aktif Toplamı 1.588.030,08 TL dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893039
BIST
16:511.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 21,44
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.394
En Düşük
1.378
16:517,8521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0100
|Açılış
|: 7,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8243
16:519,5547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0513
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
16:51462,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,30
|Açılış
|: 462,45
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler16:51
|VERTU
|10,67
|28.224.213
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.159.502
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|571.783
|% 9,99
|
|OZKGY
|5,51
|351.815.105
|% 9,98
|
|OZKGY
|5,51
|351.815.105
|% 9,98
|
|BERA
|19,66
|217.363.092
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|9.909.359
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|3.367.197
|% -9,98
|
|COSMO
|7,16
|445.500
|% -9,94
|
|BASCM
|10,81
|175.028
|% -9,16
|
|PETKM
|4,91
|2.002.630.273
|% 2,51
|
|SISE
|7,36
|1.991.390.551
|% 1,80
|
|GARAN
|9,74
|1.843.131.937
|% 2,20
|
|THYAO
|12,66
|1.710.819.234
|% 2,01
|
|KRVGD
|16,11
|1.585.899.189
|% 1,26
|
|PETKM
|4,91
|2.002.630.273
|% 2,51
|
|ODAS
|3,96
|1.280.198.683
|% 8,49
|
|YKBNK
|3,09
|862.514.505
|% 3,00
|
|SISE
|7,36
|1.991.390.551
|% 1,80
|
|IHLAS
|1,39
|337.743.191
|% 7,75
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8436
|7,8521
|% 0,13
|
|Euro
|9,5441
|9,5547
|% 0,54
|
|Sterlin
|10,5204
|10,5731
|% 1,73
|
|Frank
|8,8472
|8,9005
|% 0,73
|
|Riyal
|2,0917
|2,1022
|% 0,34
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-8,83
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|-17,41
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-8,42
|
|Çeyrek
|741
|758
|-4,21
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,06
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,03
|
|B. Petrol
|50,68
|50,68
|0,70
|