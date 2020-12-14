***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz SÖNMEZ A.S.F. İPLİK DOKUMA VE BOYA SANAYİ A.Ş.'nin sermayesinin tamamına sahip olduğu ve TTK nın ilgili hükümleri gereği Birleşme Raporu düzenlenmemesi ve İnceleme hakkı kullanılmaması hükümlerine uygun olarak devraldığı, Sistem Savunma Teknolojileri ve Teknik Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. nin sermayesi 1.500.000,00 TL ve devir bilançosu Aktif Toplamı 1.588.030,08 TL dır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893039BIST