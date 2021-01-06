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***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.01.2021 12:12



***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimizin iştiraklerinden ve ortaklarından Sönmez ASF İplik Dokuma ve Boya A.Ş.' nin aktifinde kayıtlı olan Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi 2311 ada 294 No' lu parselinde ve 2311 ada 12 No'lu parselinde  bulunan arsaların , Bursa Büyükşehir Belediyesi' nce yapılan imar düzenlemeleri neticesinde, konut alanı olarak belirlendiği öğrenilmiştir.
Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897342


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Tam 3.021 3.101 -42,84  
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Çeyrek 732 750 -10,36  
Gümüş.Ons 27,41 27,44 -0,18  
Gümüş Gr. 6,49 6,50 -0,06  
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