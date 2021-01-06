***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2021 12:12
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin iştiraklerinden ve ortaklarından Sönmez ASF İplik Dokuma ve Boya A.Ş.' nin aktifinde kayıtlı olan Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi 2311 ada 294 No' lu parselinde ve 2311 ada 12 No'lu parselinde bulunan arsaların , Bursa Büyükşehir Belediyesi' nce yapılan imar düzenlemeleri neticesinde, konut alanı olarak belirlendiği öğrenilmiştir.
Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897342
BIST
16:271.505
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 15,26
|Açılış
|: 1.502
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|Önceki Kapanış
|: 1.490
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1.509
En Düşük
1.497
16:277,3413
En Yüksek
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|: -0,61%
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|Açılış
|: 7,3500
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|Önceki Kapanış
|: 7,4300
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En Düşük
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16:279,0591
En Yüksek
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|Açılış
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464,38
En Düşük
454,14
BIST En Aktif Hisseler16:27
|UTPYA
|44,46
|12.839.831
|% 10,00
|
|JANTS
|441,30
|160.514.331
|% 10,00
|
|ALCAR
|414,80
|197.187.656
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|517.309.361
|% 10,00
|
|EGGUB
|159,50
|112.793.940
|% 10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.016.229
|% -10,00
|
|CMENT
|39,40
|4.480.558
|% -9,88
|
|INTEM
|33,38
|3.379.985
|% -9,78
|
|NIBAS
|50,00
|40.828.371
|% -9,09
|
|MARKA
|6,89
|23.083.177
|% -8,50
|
|GARAN
|10,41
|1.907.123.857
|% 3,07
|
|ASELS
|18,71
|1.255.839.572
|% 1,96
|
|GUBRF
|63,85
|1.221.512.072
|% -8,46
|
|PETKM
|5,21
|1.149.517.611
|% -1,33
|
|TCELL
|16,98
|1.108.438.419
|% 2,91
|
|SKBNK
|1,59
|707.918.756
|% 5,30
|
|DOHOL
|3,27
|1.019.340.353
|% 6,17
|
|EKGYO
|2,36
|755.390.875
|% -0,84
|
|YKBNK
|3,12
|687.846.378
|% 2,30
|
|PETKM
|5,21
|1.149.517.611
|% -1,33
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3363
|7,3413
|% -0,61
|
|Euro
|9,0526
|9,0591
|% -0,29
|
|Sterlin
|9,9647
|10,0147
|% -0,73
|
|Frank
|8,3364
|8,3866
|% -0,46
|
|Riyal
|1,9501
|1,9599
|% -0,70
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-11,99
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-5,09
|
|Cumhuriyet
|3.037
|3.083
|-44,00
|
|Tam
|3.021
|3.101
|-42,84
|
|Yarım
|1.460
|1.500
|-20,73
|
|Çeyrek
|732
|750
|-10,36
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,44
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,06
|
|B. Petrol
|53,77
|53,77
|0,17
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Seans Raporu
16:27
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16:37TSPOR
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16:35KERVN
Yüzde 4.72 oranında artışla 1.33 lira fiyatla işlem gören hissede 555, 907 adet işlem
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16:34GRNYO
Yüzde 9.42 oranında artışla 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 912, 910 adet işlem
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16:33BJKAS
Yüzde 8.77 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 953, 577 adet işlem