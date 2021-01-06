***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin iştiraklerinden ve ortaklarından Sönmez ASF İplik Dokuma ve Boya A.Ş.' nin aktifinde kayıtlı olan Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi 2311 ada 294 No' lu parselinde ve 2311 ada 12 No'lu parselinde bulunan arsaların , Bursa Büyükşehir Belediyesi' nce yapılan imar düzenlemeleri neticesinde, konut alanı olarak belirlendiği öğrenilmiştir.Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897342BIST