***SODA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 16:12
***SODA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SODA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829374
BIST
17:2787.717
En Yüksek
|Değişim
|: -8,25%
|| -7.888,50
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
17:276,4154
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,0859
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4229
En Düşük
6,2780
17:277,1444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1114
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
17:27304,17
En Yüksek
|Değişim
|: -2,32%
|| -7,22
|Açılış
|: 304,17
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,91
|92.279.917
|% 6,59
|
|KUYAS
|1,12
|12.221.456
|% 5,66
|
|IDGYO
|2,19
|1.041.480
|% 3,79
|
|ISKUR
|288.000,00
|581.000
|% 2,13
|
|MAVI
|37,80
|4.841.246
|% -10,00
|
|KOZAL
|54,90
|51.928.083
|% -10,00
|
|PARSN
|11,79
|5.239.995
|% -10,00
|
|TRKCM
|2,52
|26.986.071
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|6.905.918
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|709.704.331
|% -9,98
|
|THYAO
|8,27
|648.448.959
|% -9,52
|
|GARAN
|8,14
|561.102.110
|% -9,66
|
|YKBNK
|2,02
|216.156.123
|% -8,60
|
|ECILC
|3,66
|208.166.806
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,02
|216.156.123
|% -8,60
|
|EKGYO
|1,10
|88.129.297
|% -8,33
|
|THYAO
|8,27
|648.448.959
|% -9,52
|
|ODAS
|1,25
|94.262.137
|% -9,42
|
|KRDMD
|1,88
|139.573.678
|% -8,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8087
|7,8479
|% 0,79
|
|Frank
|6,7310
|6,7716
|% 1,58
|
|Riyal
|1,7011
|1,7096
|% 1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.485
|-45,65
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-7,72
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,96
|12,99
|-1,75
|
|Gümüş Gr.
|2,62
|2,63
|-0,37
|
|B. Petrol
|30,56
|30,56
|-3,29
|
Seans Raporu
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