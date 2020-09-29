***SODA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2020 10:57
***SODA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SODA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877163
BIST
11:491.123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.128
En Düşük
1.120
11:497,8539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0533
|Açılış
|: 7,8560
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8539
En Düşük
7,7776
11:499,1795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0754
|Açılış
|: 9,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1795
En Düşük
9,0696
11:49474,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,63
|Açılış
|: 474,88
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
475,19
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler11:47
|YAPRK
|53,35
|429.788
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|2.771.891
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.193.232
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|5.621.646
|% 10,00
|
|EMNIS
|36,30
|374.180
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|602.435
|% -14,42
|
|YONGA
|40,10
|939.824
|% -9,97
|
|EKIZ
|9,16
|221.535
|% -7,38
|
|NIBAS
|20,02
|5.746
|% -6,88
|
|ARMDA
|62,45
|8.186.766
|% -6,79
|
|SISE
|7,55
|1.802.795.788
|% -2,83
|
|GARAN
|6,98
|483.907.222
|% -0,14
|
|TRKCM
|4,91
|332.524.593
|% -3,73
|
|KRDMD
|3,31
|327.448.345
|% 2,16
|
|ODAS
|2,77
|313.559.982
|% 1,84
|
|SISE
|7,55
|1.802.795.788
|% -2,83
|
|ODAS
|2,77
|313.559.982
|% 1,84
|
|CEMAS
|1,70
|176.712.244
|% 3,03
|
|KRDMD
|3,31
|327.448.345
|% 2,16
|
|GARAN
|6,98
|483.907.222
|% -0,14
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8498
|7,8530
|% 0,67
|
|Euro
|9,1703
|9,1762
|% 0,79
|
|Sterlin
|10,0781
|10,1287
|% 0,92
|
|Frank
|8,4638
|8,5147
|% 0,64
|
|Riyal
|2,0858
|2,0963
|% 0,53
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,66
|
|Altın Gr.
|474
|475
|2,31
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,01
|
|B. Petrol
|42,56
|42,56
|-0,31
|
Seans Raporu
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