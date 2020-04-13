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***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

13.04.2020 11:52
GÜNCEL HABERLER



***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.03.2020
Tescil Tarihi
08.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10.04.2020 / 10056
Açıklamalar

Şirketimizin 27.03.2020 tarihinde 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında,2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)'in seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.04.2020 tarihinde tescil edilmiş olup,10.04.2020 tarihli 10056 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837404


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Frank 6,9723 7,0143 % 0,96  
Riyal 1,7935 1,8025 % 0,97  
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Altın Gr. 367 367 3,89  
Cumhuriyet 2.350 2.406 26,10  
Tam 2.416 2.476 30,60  
Yarım 1.175 1.205 13,10  
Çeyrek 589 603 6,70  
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