***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.04.2020 11:52
***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.03.2020
Tescil Tarihi
08.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10.04.2020 / 10056
Açıklamalar
Şirketimizin 27.03.2020 tarihinde 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında,2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)'in seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.04.2020 tarihinde tescil edilmiş olup,10.04.2020 tarihli 10056 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837404
BIST
11:5496.455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -16,31
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
96.575
En Düşük
95.019
11:546,7691
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0720
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7906
En Düşük
6,7014
11:547,4009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0857
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
11:54367,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 4,05
|Açılış
|: 367,54
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,55
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|5.740,00
|132.020
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|14.315.619
|% 9,99
|
|RTALB
|7,16
|2.888.257
|% 9,98
|
|MTRYO
|3,20
|8.263.878
|% 9,97
|
|YONGA
|9,74
|22.714
|% 9,93
|
|ROYAL
|1,67
|21.161
|% -9,73
|
|ETYAT
|1,32
|2.806.131
|% -7,04
|
|BALAT
|1,72
|46.603
|% -6,01
|
|KSTUR
|24,52
|956
|% -5,03
|
|DARDL
|6,33
|153.218
|% -3,95
|
|THYAO
|10,17
|784.032.380
|% 3,78
|
|PGSUS
|54,95
|462.327.707
|% 7,85
|
|GARAN
|8,53
|337.412.256
|% -1,16
|
|ASELS
|25,06
|161.972.737
|% -0,16
|
|TSPOR
|4,58
|146.792.660
|% 6,51
|
|THYAO
|10,17
|784.032.380
|% 3,78
|
|CEMAS
|1,01
|73.998.778
|% 7,45
|
|YKBNK
|2,03
|115.761.838
|% -1,46
|
|IHLAS
|0,65
|33.178.864
|% 4,84
|
|GSRAY
|2,59
|122.126.762
|% 1,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4354
|8,4777
|% 1,44
|
|Frank
|6,9723
|7,0143
|% 0,96
|
|Riyal
|1,7935
|1,8025
|% 0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.689
|2,43
|
|Altın Gr.
|367
|367
|3,89
|
|Cumhuriyet
|2.350
|2.406
|26,10
|
|Tam
|2.416
|2.476
|30,60
|
|Yarım
|1.175
|1.205
|13,10
|
|Çeyrek
|589
|603
|6,70
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,30
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|0,00
|
|B. Petrol
|31,20
|31,20
|-0,28
|