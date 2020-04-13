***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi27.03.2020Tescil Tarihi08.04.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su10.04.2020 / 10056AçıklamalarŞirketimizin 27.03.2020 tarihinde 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında,2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)'in seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.04.2020 tarihinde tescil edilmiş olup,10.04.2020 tarihli 10056 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837404BIST