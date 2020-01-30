***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.01.2020 23:28
***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
29 4.182.491 3.430.360
Satışların Maliyeti
29 -2.750.305 -2.114.303
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.432.186 1.316.057
BRÜT KAR (ZARAR)
1.432.186 1.316.057
Genel Yönetim Giderleri
30,31 -138.873 -107.124
Pazarlama Giderleri
30,31 -474.171 -397.757
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30,31 -5.570 -4.267
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 190.350 267.344
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -135.499 -157.504
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
868.423 916.749
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 214.372 448.002
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -68.413 -200.500
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
33 1.731 -18.237
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 73.165 90.708
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.089.278 1.236.722
Finansman Gelirleri
34 593.629 733.631
Finansman Giderleri
34 -606.368 -502.581
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.076.539 1.467.772
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
32.395 89.242
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -131.680 -228.541
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 164.075 317.783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.108.934 1.557.014
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.108.934 1.557.014
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 0 895
Ana Ortaklık Payları
28 1.108.934 1.556.119
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç 37 1,10900000 1,55600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18,19,20 681.622 803.242
Dönem Karı (Zararı)
1.108.934 1.557.014
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-59.351 -559.302
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,20 204.488 150.604
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6,7,10,11,13 2.878 29.896
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23 9.443 22.989
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32 175.424 -36.372
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32 -200.065 -287.966
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -145.649 -257.704
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -73.165 -90.708
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 -32.395 -89.242
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
33 -310 -799
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-86.657 81.418
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -121.096 -112.910
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 92.927 -79.472
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -236.912 -105.447
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 39.791 121.615
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,14,25,38 137.376 350.945
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 1.927 3.120
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,14,15,27,36 -670 -96.433
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
962.926 1.079.130
Ödenen Faiz
8,32,34,38 -230.542 -42.269
Alınan Faiz
32,34,38 33.866 22.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -3.696 -4.383
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -80.932 -251.923
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-512.706 -616.998
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
16 -38.955 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 31.911 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,20,33 401 828
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,20 -283.520 -821.636
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -34.046 -7.438
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 55.710 19.621
Alınan Temettüler
16 107.670 118.550
Alınan Faiz
6,7,33,34 87.808 72.702
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10,11,14,27 -439.685 375
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
713.474 -111.077
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
28 -6.816 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 3.497.462 175.019
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -2.429.881 -60.416
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -2.291 0
Ödenen Temettüler
27 -345.000 -225.680
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
882.390 75.167
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
227.548 328.799
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.109.938 403.966
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.192.805 788.839
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.302.743 1.192.805
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.300.473 1.193.467
Finansal Yatırımlar
7 92.521 66.176
Ticari Alacaklar
10,38 901.551 735.853
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
38 104.092 83.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 797.459 651.990
Diğer Alacaklar
11,38 13.251 106.178
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
38 201 98.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 13.050 7.260
Türev Araçlar
12 163 0
Stoklar
13 553.396 320.488
Peşin Ödenmiş Giderler
14 29.701 72.869
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36 1.495 15.305
Diğer Dönen Varlıklar
27 161.109 102.022
ARA TOPLAM
4.053.660 2.612.358
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.053.660 2.612.358
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 730.694 684.175
Diğer Alacaklar
11 321 454
Türev Araçlar
12 4.058 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 460.094 413.440
Maddi Duran Varlıklar
18 2.250.033 2.094.130
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 28.842 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20,21 151.865 152.283
Şerefiye
21 26.530 25.063
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 125.335 127.220
Peşin Ödenmiş Giderler
14 30.498 50.534
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 474.808 357.879
Diğer Duran Varlıklar
27 442.551 3.805
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.573.764 3.756.700
TOPLAM VARLIKLAR
8.627.424 6.369.058
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 69.189 19
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 341.429 220.665
Ticari Borçlar
10,38 506.213 447.247
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38 200.217 148.433
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 305.996 298.814
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 6.841 5.592
Diğer Borçlar
11,38 500.961 363.073
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
38 493.892 351.615
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 7.069 11.458
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 7.658 9.419
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 53.348 640
Kısa Vadeli Karşılıklar
23,25 23.329 24.221
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 15.653 15.709
ARA TOPLAM
1.524.621 1.086.585
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.524.621 1.086.585
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.308.705 321.328
Diğer Borçlar
11 847 750
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 43.497 37.775
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 7.890 53.425
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.360.939 413.278
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.885.560 1.499.863
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28 5.741.864 4.862.921
Ödenmiş Sermaye
1.000.000 1.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
184.280 182.087
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
184.280 182.087
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
183.809 182.785
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
471 -698
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
766.732 650.952
Yabancı Para Çevrim Farkları
760.078 650.952
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
6.654 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
229.500 198.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.452.418 1.275.763
Net Dönem Karı veya Zararı
1.108.934 1.556.119
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 0 6.274
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.741.864 4.869.195
TOPLAM KAYNAKLAR
8.627.424 6.369.058
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
900.000 176.944 369.248 164.293 916.353 661.087 3.187.925 4.522 3.192.447
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.855 1.855 1.855
Transferler
-49.773 33.713 677.147 -661.087
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
54.916 281.704 1.556.119 1.892.739 2.432 1.895.171
Sermaye Arttırımı
100.000 -6 -99.994
Kar Payları
-225.000 -225.000 -680 -225.680
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.402 5.402 5.402
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 182.087 650.952 198.000 1.275.763 1.556.119 4.862.921 6.274 4.869.195
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 182.087 650.952 198.000 1.275.763 1.556.119 4.862.921 6.274 4.869.195
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.161 -2.161 -2.161
Transferler
31.500 1.524.619 -1.556.119
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.193 115.780 1.108.934 1.226.907 -261 1.226.646
Kar Payları
-345.000 -345.000 -345.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-803 -803 -6.013 -6.816
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 184.280 766.732 229.500 2.452.418 1.108.934 5.741.864 5.741.864
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
28 1.108.934 1.557.014
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28 2.143 54.953
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
562 55.411
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.461 1.905
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
468 4.531
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-348 -6.894
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
28 115.569 283.204
Yabancı Para Çevrim Farkları
108.915 283.204
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.530 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.876 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
117.712 338.157
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.226.646 1.895.171
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-261 2.432
Ana Ortaklık Payları
1.226.907 1.892.739
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815810
BIST