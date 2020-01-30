***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 4.182.491 3.430.360Satışların Maliyeti29 -2.750.305 -2.114.303TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.432.186 1.316.057BRÜT KAR (ZARAR)1.432.186 1.316.057Genel Yönetim Giderleri30,31 -138.873 -107.124Pazarlama Giderleri30,31 -474.171 -397.757Araştırma ve Geliştirme Giderleri30,31 -5.570 -4.267Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 190.350 267.344Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -135.499 -157.504ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)868.423 916.749Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 214.372 448.002Yatırım Faaliyetlerinden Giderler33 -68.413 -200.500TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri33 1.731 -18.237Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 73.165 90.708FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.089.278 1.236.722Finansman Gelirleri34 593.629 733.631Finansman Giderleri34 -606.368 -502.581SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.076.539 1.467.772Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri32.395 89.242Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -131.680 -228.541Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 164.075 317.783SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.108.934 1.557.014DÖNEM KARI (ZARARI)1.108.934 1.557.014Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28 0 895Ana Ortaklık Payları28 1.108.934 1.556.119Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 37 1,10900000 1,55600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18,19,20 681.622 803.242Dönem Karı (Zararı)1.108.934 1.557.014Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-59.351 -559.302Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19,20 204.488 150.604Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6,7,10,11,13 2.878 29.896Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23 9.443 22.989Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler32 175.424 -36.372Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler32 -200.065 -287.966Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7 -145.649 -257.704Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 -73.165 -90.708Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 -32.395 -89.242Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler33 -310 -799İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-86.657 81.418Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -121.096 -112.910Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 92.927 -79.472Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -236.912 -105.447Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 39.791 121.615Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,14,25,38 137.376 350.945Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 1.927 3.120İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7,14,15,27,36 -670 -96.433Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları962.926 1.079.130Ödenen Faiz8,32,34,38 -230.542 -42.269Alınan Faiz32,34,38 33.866 22.687Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -3.696 -4.383Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -80.932 -251.923YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-512.706 -616.998Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları16 -38.955 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7 31.911 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,20,33 401 828Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,20 -283.520 -821.636Verilen Nakit Avans ve Borçlar14 -34.046 -7.438Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler14 55.710 19.621Alınan Temettüler16 107.670 118.550Alınan Faiz6,7,33,34 87.808 72.702Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10,11,14,27 -439.685 375FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI713.474 -111.077Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları28 -6.816 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 3.497.462 175.019Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -2.429.881 -60.416Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -2.291 0Ödenen Temettüler27 -345.000 -225.680YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)882.390 75.167Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi227.548 328.799NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.109.938 403.966DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.192.805 788.839DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.302.743 1.192.805Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 2.300.473 1.193.467Finansal Yatırımlar7 92.521 66.176Ticari Alacaklar10,38 901.551 735.853İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar38 104.092 83.863İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 797.459 651.990Diğer Alacaklar11,38 13.251 106.178İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar38 201 98.918İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 13.050 7.260Türev Araçlar12 163 0Stoklar13 553.396 320.488Peşin Ödenmiş Giderler14 29.701 72.869Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar36 1.495 15.305Diğer Dönen Varlıklar27 161.109 102.022ARA TOPLAM4.053.660 2.612.358TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.053.660 2.612.358DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 730.694 684.175Diğer Alacaklar11 321 454Türev Araçlar12 4.058 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 460.094 413.440Maddi Duran Varlıklar18 2.250.033 2.094.130Kullanım Hakkı Varlıkları19 28.842 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar20,21 151.865 152.283Şerefiye21 26.530 25.063Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 125.335 127.220Peşin Ödenmiş Giderler14 30.498 50.534Ertelenmiş Vergi Varlığı36 474.808 357.879Diğer Duran Varlıklar27 442.551 3.805TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.573.764 3.756.700TOPLAM VARLIKLAR8.627.424 6.369.058KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 69.189 19Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 341.429 220.665Ticari Borçlar10,38 506.213 447.247İlişkili Taraflara Ticari Borçlar38 200.217 148.433İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 305.996 298.814Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 6.841 5.592Diğer Borçlar11,38 500.961 363.073İlişkili Taraflara Diğer Borçlar38 493.892 351.615İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 7.069 11.458Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 7.658 9.419Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 53.348 640Kısa Vadeli Karşılıklar23,25 23.329 24.221Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 15.653 15.709ARA TOPLAM1.524.621 1.086.585TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.524.621 1.086.585UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 1.308.705 321.328Diğer Borçlar11 847 750Uzun Vadeli Karşılıklar25 43.497 37.775Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 7.890 53.425TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.360.939 413.278TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.885.560 1.499.863ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28 5.741.864 4.862.921Ödenmiş Sermaye1.000.000 1.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)184.280 182.087Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)184.280 182.087Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)183.809 182.785Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)471 -698Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)766.732 650.952Yabancı Para Çevrim Farkları760.078 650.952Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)6.654 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler229.500 198.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.452.418 1.275.763Net Dönem Karı veya Zararı1.108.934 1.556.119Kontrol Gücü Olmayan Paylar28 0 6.274TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.741.864 4.869.195TOPLAM KAYNAKLAR8.627.424 6.369.058Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler900.000 176.944 369.248 164.293 916.353 661.087 3.187.925 4.522 3.192.447Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler1.855 1.855 1.855Transferler-49.773 33.713 677.147 -661.087Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)54.916 281.704 1.556.119 1.892.739 2.432 1.895.171Sermaye Arttırımı100.000 -6 -99.994Kar Payları-225.000 -225.000 -680 -225.680Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)5.402 5.402 5.402Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 182.087 650.952 198.000 1.275.763 1.556.119 4.862.921 6.274 4.869.195Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 182.087 650.952 198.000 1.275.763 1.556.119 4.862.921 6.274 4.869.195Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.161 -2.161 -2.161Transferler31.500 1.524.619 -1.556.119Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.193 115.780 1.108.934 1.226.907 -261 1.226.646Kar Payları-345.000 -345.000 -345.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-803 -803 -6.013 -6.816Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 184.280 766.732 229.500 2.452.418 1.108.934 5.741.864 5.741.864Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)28 1.108.934 1.557.014DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar28 2.143 54.953Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)562 55.411Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.461 1.905Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar468 4.531Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-348 -6.894Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar28 115.569 283.204Yabancı Para Çevrim Farkları108.915 283.204Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)8.530 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.876 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)117.712 338.157TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.226.646 1.895.171Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-261 2.432Ana Ortaklık Payları1.226.907 1.892.739http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815810BIST