***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 1.176.060 947.994Satışların Maliyeti29 -751.567 -649.719TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)424.493 298.275BRÜT KAR (ZARAR)424.493 298.275Genel Yönetim Giderleri30,31 -38.644 -31.551Pazarlama Giderleri30,31 -128.900 -114.948Araştırma ve Geliştirme Giderleri30,31 -1.678 -1.221Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 90.282 62.063Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -44.200 -37.370ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)301.353 175.248Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 98.183 64.976Yatırım Faaliyetlerinden Giderler33 -6.616 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri33 2.734 -397Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 20.654 21.049FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)416.308 260.876Finansman Gelirleri34 255.899 124.766Finansman Giderleri34 -120.746 -72.623SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)551.461 313.019Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-148.337 -27.955Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -106.393 -69.251Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 -41.944 41.296SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)403.124 285.064DÖNEM KARI (ZARARI)403.124 285.064Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28 0 183Ana Ortaklık Payları28 403.124 284.881Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 37 0,52300000 0,33700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-170.678 160.011Dönem Karı (Zararı)403.124 285.064Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-58.607 -53.661Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19,20 54.090 49.427Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7,10,11,13,18 -2.592 760Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23 30.656 27.880Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler32 46.447 10.324Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler32 -223.323 -83.982Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7 -91.567 -64.976Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 -20.654 -21.049Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 148.337 27.955Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler33 -1 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-361.006 -35.870Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -70.280 -29.904Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 5.522 -30.668Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 11.713 -95.324Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -89.408 -70.873Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,14,25,38 -278.753 177.270Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 2.089 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7,14,15,27,36 58.111 13.629Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-16.489 195.533Ödenen Faiz8,32,34,38 -50.774 -23.332Alınan Faiz32,34,38 4 8.466Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -1.193 -1.659Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -102.226 -18.997YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.953 -70.090Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları16 -9.138 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7 22.014 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,20,33 10 15Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,20 -29.283 -94.108Verilen Nakit Avans ve Borçlar14 -6.234 -18.195Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler14 4.517 28.907Alınan Faiz6,33,34 12.804 12.437Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10,11,27 2.357 854FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI430.046 182.884Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 1.470.118 294.294Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.039.276 -110.908Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -796 -502YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)256.415 272.805Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi247.271 95.971NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)503.686 368.776DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.302.742 1.192.805DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.806.428 1.561.581Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 2.803.278 2.300.473Finansal Yatırımlar7 94.887 92.521Ticari Alacaklar10,38 1.016.915 901.551İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar38 103.256 104.092İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 913.659 797.459Diğer Alacaklar11,38 7.729 13.251İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar38 391 201İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 7.338 13.050Türev Araçlar12 59 163Stoklar13 541.683 553.396Peşin Ödenmiş Giderler14 84.882 29.701Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar36 1.403 1.495Diğer Dönen Varlıklar27 125.409 161.109ARA TOPLAM4.676.245 4.053.660TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.676.245 4.053.660DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 796.247 730.694Diğer Alacaklar11 324 321Türev Araçlar12 21.407 4.058Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 531.384 460.094Maddi Duran Varlıklar18 2.271.772 2.250.033Diğer Maddi Duran Varlıklar18 2.271.772 2.250.033Kullanım Hakkı Varlıkları19 32.372 28.842Maddi Olmayan Duran Varlıklar20,21 155.198 151.865Şerefiye21 27.860 26.530Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 127.338 125.335Peşin Ödenmiş Giderler14 30.300 30.498Ertelenmiş Vergi Varlığı36 481.639 474.808Diğer Duran Varlıklar27 442.723 442.551TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.763.366 4.573.764TOPLAM VARLIKLAR9.439.611 8.627.424KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 74.272 69.189Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 794.283 341.429Ticari Borçlar10,38 420.310 506.213İlişkili Taraflara Ticari Borçlar38 141.096 200.217İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 279.214 305.996Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 8.083 6.841Diğer Borçlar11,38 463.321 500.961İlişkili Taraflara Diğer Borçlar38 455.914 493.892İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 7.407 7.069Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 10.303 7.658Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 59.231 53.348Kısa Vadeli Karşılıklar23,25 52.550 23.329Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 3.872 564Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 48.678 22.765Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 91.749 15.653ARA TOPLAM1.974.102 1.524.621TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.974.102 1.524.621UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 1.341.191 1.308.705Diğer Borçlar11 921 847Uzun Vadeli Karşılıklar25 44.258 43.497Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 59.775 7.890TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.446.145 1.360.939TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.420.247 2.885.560ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28 6.019.364 5.741.864Ödenmiş Sermaye1.000.000 1.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)185.163 184.280Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)185.163 184.280Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)184.692 183.809Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)471 471Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)885.225 766.732Yabancı Para Çevrim Farkları867.712 760.078Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)17.513 6.654Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler249.000 229.500Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.296.852 2.452.418Net Dönem Karı veya Zararı403.124 1.108.934Kontrol Gücü Olmayan Paylar28 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.019.364 5.741.864TOPLAM KAYNAKLAR9.439.611 8.627.424Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 182.087 650.952 198.000 1.275.763 1.556.119 4.862.921 6.274 4.869.195Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.161 -2.161 -2.161Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.000.000 182.087 650.952 198.000 1.273.602 1.556.119 4.860.760 6.274 4.867.034Transferler31.500 1.524.619 -1.556.119Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)453 51.364 284.881 336.698 491 337.189Kar Payları-345.000 -345.000 -345.000Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 182.540 702.316 229.500 2.453.221 284.881 4.852.458 6.765 4.859.223Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 184.280 766.732 229.500 2.452.418 1.108.934 5.741.864 5.741.864Diğer Düzeltmeler229.500Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.000.000 184.280 766.732 229.500 2.452.418 1.108.934 5.741.864 5.741.864Transferler19.500 1.089.434 -1.108.934Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)883 118.493 403.124 522.500 522.500Kar Payları-245.000 -245.000 -245.000Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 185.163 885.225 249.000 3.296.852 403.124 6.019.364 6.019.364Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)28 403.124 285.064DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar28 882 455Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)509 262Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar424 219Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-51 -26Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar28 118.494 51.670Yabancı Para Çevrim Farkları107.635 51.670Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13.922 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)13.922 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-3.063 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)119.376 52.125TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)522.500 337.189Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 491Ana Ortaklık Payları522.500 336.698http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841949BIST