***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2020 19:01
***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
29 1.176.060 947.994
Satışların Maliyeti
29 -751.567 -649.719
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
424.493 298.275
BRÜT KAR (ZARAR)
424.493 298.275
Genel Yönetim Giderleri
30,31 -38.644 -31.551
Pazarlama Giderleri
30,31 -128.900 -114.948
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30,31 -1.678 -1.221
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 90.282 62.063
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -44.200 -37.370
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
301.353 175.248
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 98.183 64.976
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -6.616 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
33 2.734 -397
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 20.654 21.049
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
416.308 260.876
Finansman Gelirleri
34 255.899 124.766
Finansman Giderleri
34 -120.746 -72.623
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
551.461 313.019
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-148.337 -27.955
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -106.393 -69.251
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 -41.944 41.296
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
403.124 285.064
DÖNEM KARI (ZARARI)
403.124 285.064
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 0 183
Ana Ortaklık Payları
28 403.124 284.881
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 37 0,52300000 0,33700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-170.678 160.011
Dönem Karı (Zararı)
403.124 285.064
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-58.607 -53.661
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,20 54.090 49.427
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7,10,11,13,18 -2.592 760
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23 30.656 27.880
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32 46.447 10.324
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32 -223.323 -83.982
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -91.567 -64.976
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -20.654 -21.049
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 148.337 27.955
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
33 -1 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-361.006 -35.870
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -70.280 -29.904
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 5.522 -30.668
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 11.713 -95.324
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -89.408 -70.873
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,14,25,38 -278.753 177.270
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 2.089 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,14,15,27,36 58.111 13.629
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-16.489 195.533
Ödenen Faiz
8,32,34,38 -50.774 -23.332
Alınan Faiz
32,34,38 4 8.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -1.193 -1.659
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -102.226 -18.997
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.953 -70.090
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
16 -9.138 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 22.014 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,20,33 10 15
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,20 -29.283 -94.108
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -6.234 -18.195
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 4.517 28.907
Alınan Faiz
6,33,34 12.804 12.437
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10,11,27 2.357 854
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
430.046 182.884
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.470.118 294.294
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.039.276 -110.908
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -796 -502
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
256.415 272.805
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
247.271 95.971
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
503.686 368.776
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.302.742 1.192.805
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.806.428 1.561.581
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.803.278 2.300.473
Finansal Yatırımlar
7 94.887 92.521
Ticari Alacaklar
10,38 1.016.915 901.551
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
38 103.256 104.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 913.659 797.459
Diğer Alacaklar
11,38 7.729 13.251
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
38 391 201
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 7.338 13.050
Türev Araçlar
12 59 163
Stoklar
13 541.683 553.396
Peşin Ödenmiş Giderler
14 84.882 29.701
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36 1.403 1.495
Diğer Dönen Varlıklar
27 125.409 161.109
ARA TOPLAM
4.676.245 4.053.660
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.676.245 4.053.660
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 796.247 730.694
Diğer Alacaklar
11 324 321
Türev Araçlar
12 21.407 4.058
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 531.384 460.094
Maddi Duran Varlıklar
18 2.271.772 2.250.033
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18 2.271.772 2.250.033
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 32.372 28.842
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20,21 155.198 151.865
Şerefiye
21 27.860 26.530
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 127.338 125.335
Peşin Ödenmiş Giderler
14 30.300 30.498
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 481.639 474.808
Diğer Duran Varlıklar
27 442.723 442.551
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.763.366 4.573.764
TOPLAM VARLIKLAR
9.439.611 8.627.424
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 74.272 69.189
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 794.283 341.429
Ticari Borçlar
10,38 420.310 506.213
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38 141.096 200.217
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 279.214 305.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 8.083 6.841
Diğer Borçlar
11,38 463.321 500.961
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
38 455.914 493.892
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 7.407 7.069
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 10.303 7.658
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 59.231 53.348
Kısa Vadeli Karşılıklar
23,25 52.550 23.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 3.872 564
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 48.678 22.765
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 91.749 15.653
ARA TOPLAM
1.974.102 1.524.621
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.974.102 1.524.621
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.341.191 1.308.705
Diğer Borçlar
11 921 847
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 44.258 43.497
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 59.775 7.890
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.446.145 1.360.939
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.420.247 2.885.560
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28 6.019.364 5.741.864
Ödenmiş Sermaye
1.000.000 1.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
185.163 184.280
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
185.163 184.280
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
184.692 183.809
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
471 471
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
885.225 766.732
Yabancı Para Çevrim Farkları
867.712 760.078
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
17.513 6.654
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
249.000 229.500
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.296.852 2.452.418
Net Dönem Karı veya Zararı
403.124 1.108.934
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.019.364 5.741.864
TOPLAM KAYNAKLAR
9.439.611 8.627.424
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 182.087 650.952 198.000 1.275.763 1.556.119 4.862.921 6.274 4.869.195
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.161 -2.161 -2.161
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.000.000 182.087 650.952 198.000 1.273.602 1.556.119 4.860.760 6.274 4.867.034
Transferler
31.500 1.524.619 -1.556.119
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
453 51.364 284.881 336.698 491 337.189
Kar Payları
-345.000 -345.000 -345.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 182.540 702.316 229.500 2.453.221 284.881 4.852.458 6.765 4.859.223
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 184.280 766.732 229.500 2.452.418 1.108.934 5.741.864 5.741.864
Diğer Düzeltmeler
229.500
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.000.000 184.280 766.732 229.500 2.452.418 1.108.934 5.741.864 5.741.864
Transferler
19.500 1.089.434 -1.108.934
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
883 118.493 403.124 522.500 522.500
Kar Payları
-245.000 -245.000 -245.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 185.163 885.225 249.000 3.296.852 403.124 6.019.364 6.019.364
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
28 403.124 285.064
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28 882 455
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
509 262
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
424 219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-51 -26
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
28 118.494 51.670
Yabancı Para Çevrim Farkları
107.635 51.670
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.922 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
13.922 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-3.063 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
119.376 52.125
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
522.500 337.189
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 491
Ana Ortaklık Payları
522.500 336.698
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841949
BIST