***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 2.241.962 2.030.127 1.065.902 1.082.133Satışların Maliyeti29 -1.402.116 -1.328.168 -650.549 -678.449TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)839.846 701.959 415.353 403.684BRÜT KAR (ZARAR)839.846 701.959 415.353 403.684Genel Yönetim Giderleri30,31 -73.752 -68.823 -35.108 -37.272Pazarlama Giderleri30,31 -254.814 -248.641 -125.914 -133.693Araştırma ve Geliştirme Giderleri30,31 -3.064 -2.697 -1.386 -1.476Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 151.444 107.100 61.162 45.037Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -78.160 -66.641 -33.960 -29.271ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)581.500 422.257 280.147 247.009Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 181.025 120.478 82.842 55.502Yatırım Faaliyetlerinden Giderler33 -30.239 -24.704 -23.623 -24.704TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri33 696 -1.902 -2.038 -1.505Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 32.891 39.912 12.237 18.863FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)765.873 556.041 349.565 295.165Finansman Gelirleri34 495.693 354.657 239.794 229.891Finansman Giderleri34 -289.511 -295.706 -168.765 -223.083SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)972.055 614.992 420.594 301.973Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-242.418 46.022 -94.081 73.977Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -216.366 -37.277 -109.973 31.974Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 -26.052 83.299 15.892 42.003SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)729.637 661.014 326.513 375.950DÖNEM KARI (ZARARI)729.637 661.014 326.513 375.950Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28 0 0 0 -183Ana Ortaklık Payları28 729.637 661.014 326.513 376.133Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 37 0,73000000 0,66100000 0,32700000 0,37600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-219.021 124.866Dönem Karı (Zararı)729.637 661.014Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-68.835 -136.577Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19,20 110.879 99.324Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6,7,10,11,13 -497 2.280Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23,25 34.237 25.873Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler32,34 99.647 52.291Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler32,34 -371.842 -134.637Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7 -150.367 -95.774Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 -32.891 -39.912Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 242.418 -46.022Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler33 -419 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-614.975 -272.575Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10,38 12.773 -105.749Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11,38 4.233 -205.647Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -56.900 -186.219Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10,38 -151.881 -62.769Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,14,25,38 -465.550 306.023Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12,34 1.721 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7,14,15,27,36 40.629 -18.214Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları45.827 251.862Ödenen Faiz8,32,34,38 -104.735 -71.821Alınan Faiz32,34,38 290 17.984Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -1.805 -2.553Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -158.598 -70.606YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI11.358 -527.318İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları16 -16.183 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7 57.158 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,20,33 431 23Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,20 -67.012 -155.172Verilen Nakit Avans ve Borçlar14 -11.077 -26.384Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler14 7.615 44.706Alınan Faiz6,33,34 38.202 48.080Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10,11,14,27 2.224 -438.571FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI468.293 463.684Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları28 0 -6.821Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 3.419.695 962.007Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -2.704.480 -145.447Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.922 -1.055Ödenen Temettüler27 -245.000 -345.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)260.630 61.232Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi432.280 158.381NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)692.910 219.613DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.302.743 1.192.805DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.995.653 1.412.418Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 2.992.212 2.300.473Finansal Yatırımlar7 206.885 92.521Ticari Alacaklar10,38 958.992 901.551İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar38 86.053 104.092İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 872.939 797.459Diğer Alacaklar11,38 9.018 13.251İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar38 2.839 201İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 6.179 13.050Türev Araçlar12 5.470 163Stoklar13 610.290 553.396Peşin Ödenmiş Giderler14 74.649 29.701Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar36 1.503 1.495Diğer Dönen Varlıklar27 92.644 161.109ARA TOPLAM4.951.663 4.053.660TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.951.663 4.053.660DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 685.768 730.694Diğer Alacaklar11 328 321Türev Araçlar12 19.073 4.058Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 585.901 460.094Maddi Duran Varlıklar18 2.289.044 2.250.033Kullanım Hakkı Varlıkları19 33.980 28.842Maddi Olmayan Duran Varlıklar20,21 162.607 151.865Şerefiye21 29.022 26.530Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 133.585 125.335Peşin Ödenmiş Giderler14 32.644 30.498Ertelenmiş Vergi Varlığı36 482.965 474.808Diğer Duran Varlıklar27 442.873 442.551TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.735.183 4.573.764TOPLAM VARLIKLAR9.686.846 8.627.424KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 758.477 69.189Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 337.893 341.429Ticari Borçlar10,38 358.742 506.213İlişkili Taraflara Ticari Borçlar38 127.844 200.217İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 230.898 305.996Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 7.052 6.841Diğer Borçlar11,38 35.467 500.961İlişkili Taraflara Diğer Borçlar38 29.015 493.892İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 6.452 7.069Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 7.391 7.658Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 113.205 53.348Kısa Vadeli Karşılıklar23,25 52.426 23.329Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 2.922 564Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 49.504 22.765Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 31.270 15.653ARA TOPLAM1.701.923 1.524.621TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.701.923 1.524.621UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 1.445.370 1.308.705Diğer Borçlar11 830 847Uzun Vadeli Karşılıklar25 47.793 43.497Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 46.330 7.890TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.540.323 1.360.939TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.242.246 2.885.560ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28 6.444.600 5.741.864Ödenmiş Sermaye1.000.000 1.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)185.935 184.280Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)185.935 184.280Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)185.464 183.809Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)471 471Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)983.176 766.732Yabancı Para Çevrim Farkları961.825 760.078Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)21.351 6.654Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler249.000 229.500Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.296.852 2.452.418Net Dönem Karı veya Zararı729.637 1.108.934Kontrol Gücü Olmayan Paylar28 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.444.600 5.741.864TOPLAM KAYNAKLAR9.686.846 8.627.424Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 182.087 650.952 198.000 1.275.763 1.556.119 4.862.921 6.274 4.869.195Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.161 -2.161 -2.161Düzeltmelerden Sonraki Tutar182.087 650.952 198.000 1.273.602 1.556.119 4.860.760 6.274 4.867.034Transferler31.500 1.524.619 -1.556.119Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)868 91.238 661.014 753.120 -261 752.859Kar Payları-345.000 -345.000 -345.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-808 -808 -6.013 -6.821Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 182.955 742.190 229.500 2.452.413 661.014 5.268.072 5.268.072Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 184.280 766.732 229.500 2.452.418 1.108.934 5.741.864 5.741.864Transferler19.500 1.089.434 -1.108.934Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.655 216.444 729.637 947.736 947.736Kar Payları-245.000 -245.000 -245.000Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 185.935 983.176 249.000 3.296.852 729.637 6.444.600 6.444.600Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)28 729.637 661.014 326.513 375.950DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar28 1.655 818 773 363Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)955 472 446 210Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar795 393 371 174Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-95 -47 -44 -21Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar28 216.444 91.027 97.950 39.357Yabancı Para Çevrim Farkları201.748 91.426 94.113 39.756Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18.842 -511 4.920 -511Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)18.842 -511 4.920 -511Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.146 112 -1.083 112DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)218.099 91.845 98.723 39.720TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)947.736 752.859 425.236 415.670Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -261 0 -752Ana Ortaklık Payları947.736 753.120 425.236 416.422http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862906BIST